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Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до максимума

Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до максимума - 16.09.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до максимума

Добавлена информация о максимуме в заголовок и первый абзац и подробности (второй абзац и после четвертого) | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T11:13+0300

2026-09-16T11:13+0300

2026-09-16T11:13+0300

мировая экономика

великобритания

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Добавлена информация о максимуме в заголовок и первый абзац и подробности (второй абзац и после четвертого) МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам августа ускорилась до максимального значения с марта 3,1% с 2,9% в июле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). В марте этого года показатель составлял 3,3%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5% после роста на 0,3% в июле. Показатели годовой и месячной инфляции совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) в годовом выражении поднялся до 3,3% с 3,1% в июле, в месячном выражении цены по этому индексу показали рост на 0,5% после увеличения на 0,3% месяцем ранее. Годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) осталась на июльском уровне в 2,6%, а в месячном выражении цены по этому индексу показали рост на 0,3% после роста на 0,2% в июле. Рост цен на товары в августе ускорился до 2,7% в годовом выражении с 2,2% месяцем ранее, на услуги – остался на июльском уровне в 3,4%. Цены на алкоголь и табак ускорили рост до 2,7% в годовом выражении с 2,5% в июле, на жилищно-бытовые услуги - до 4,9% с 4,6%, в категории здравоохранения - остался на уровне прошлого месяца в 3,7%.

великобритания

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мировая экономика, великобритания