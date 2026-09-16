https://1prime.ru/20260916/infljatsija-873342619.html
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до максимума
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до максимума - 16.09.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до максимума
Добавлена информация о максимуме в заголовок и первый абзац и подробности (второй абзац и после четвертого) | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:13+0300
2026-09-16T11:13+0300
2026-09-16T11:13+0300
мировая экономика
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873342619.jpg?1789546395
Добавлена информация о максимуме в заголовок и первый абзац и подробности (второй абзац и после четвертого)
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам августа ускорилась до максимального значения с марта 3,1% с 2,9% в июле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
В марте этого года показатель составлял 3,3%.
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5% после роста на 0,3% в июле.
Показатели годовой и месячной инфляции совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) в годовом выражении поднялся до 3,3% с 3,1% в июле, в месячном выражении цены по этому индексу показали рост на 0,5% после увеличения на 0,3% месяцем ранее.
Годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) осталась на июльском уровне в 2,6%, а в месячном выражении цены по этому индексу показали рост на 0,3% после роста на 0,2% в июле.
Рост цен на товары в августе ускорился до 2,7% в годовом выражении с 2,2% месяцем ранее, на услуги – остался на июльском уровне в 3,4%.
Цены на алкоголь и табак ускорили рост до 2,7% в годовом выражении с 2,5% в июле, на жилищно-бытовые услуги - до 4,9% с 4,6%, в категории здравоохранения - остался на уровне прошлого месяца в 3,7%.
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, великобритания
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до максимума
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до максимума с марта 3,1% с 2,9% в июле
Добавлена информация о максимуме в заголовок и первый абзац и подробности (второй абзац и после четвертого)
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам августа ускорилась до максимального значения с марта 3,1% с 2,9% в июле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
В марте этого года показатель составлял 3,3%.
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5% после роста на 0,3% в июле.
Показатели годовой и месячной инфляции совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) в годовом выражении поднялся до 3,3% с 3,1% в июле, в месячном выражении цены по этому индексу показали рост на 0,5% после увеличения на 0,3% месяцем ранее.
Годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) осталась на июльском уровне в 2,6%, а в месячном выражении цены по этому индексу показали рост на 0,3% после роста на 0,2% в июле.
Рост цен на товары в августе ускорился до 2,7% в годовом выражении с 2,2% месяцем ранее, на услуги – остался на июльском уровне в 3,4%.
Цены на алкоголь и табак ускорили рост до 2,7% в годовом выражении с 2,5% в июле, на жилищно-бытовые услуги - до 4,9% с 4,6%, в категории здравоохранения - остался на уровне прошлого месяца в 3,7%.