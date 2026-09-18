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Южно-Сахалинск становится международным авиахабом, заявил Лимаренко

Южно-Сахалинск становится международным авиахабом, заявил Лимаренко - 18.09.2026, ПРАЙМ

Южно-Сахалинск становится международным авиахабом, заявил Лимаренко

Южно-Сахалинск становится международным авиационным хабом благодаря открытию в пятницу нового терминала, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:12+0300

2026-09-18T17:12+0300

2026-09-18T17:15+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Южно-Сахалинск становится международным авиационным хабом благодаря открытию в пятницу нового терминала, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Путин в пятницу по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске. "Два года назад был запущен новый аэровокзальный комплекс, современный, пятимиллионник. И я хочу сказать, что люди говорят слова благодарности. Здесь все технологично, и созданы хорошие условия для пассажиров. Сейчас мы делаем новый шаг. Открываем международный терминал. Южно-Сахалинск становится международным авиационным хабом", - сказал Лимаренко во время мероприятия. Губернатор поблагодарил президента за поддержку региона. После модернизации воздушного пункта пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска в 2024–2026 годах его пропускная способность выросла до 600 пассажиров в час. В рамках проекта были установлены 20 кабин паспортного контроля, включая 10 автоматизированных кабин системы "Сапсан" для прохождения контроля с использованием биометрии. Проект направлен на развитие международного туризма. Маршрутная сеть включает рейсы в Пекин, Харбин и Шанхай. Финансирование обеспечено из федерального бюджета.

южно-сахалинск

оренбург

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нефть, россия, южно-сахалинск, оренбург, псков, владимир путин