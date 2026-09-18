https://1prime.ru/20260918/juzhno-sahalinsk-873437347.html
Южно-Сахалинск становится международным авиахабом, заявил Лимаренко
Южно-Сахалинск становится международным авиахабом, заявил Лимаренко - 18.09.2026, ПРАЙМ
Южно-Сахалинск становится международным авиахабом, заявил Лимаренко
Южно-Сахалинск становится международным авиационным хабом благодаря открытию в пятницу нового терминала, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:12+0300
2026-09-18T17:12+0300
2026-09-18T17:15+0300
нефть
россия
южно-сахалинск
оренбург
псков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873437347.jpg?1789740910
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Южно-Сахалинск становится международным авиационным хабом благодаря открытию в пятницу нового терминала, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Путин в пятницу по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске. "Два года назад был запущен новый аэровокзальный комплекс, современный, пятимиллионник. И я хочу сказать, что люди говорят слова благодарности. Здесь все технологично, и созданы хорошие условия для пассажиров. Сейчас мы делаем новый шаг. Открываем международный терминал. Южно-Сахалинск становится международным авиационным хабом", - сказал Лимаренко во время мероприятия. Губернатор поблагодарил президента за поддержку региона. После модернизации воздушного пункта пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска в 2024–2026 годах его пропускная способность выросла до 600 пассажиров в час. В рамках проекта были установлены 20 кабин паспортного контроля, включая 10 автоматизированных кабин системы "Сапсан" для прохождения контроля с использованием биометрии. Проект направлен на развитие международного туризма. Маршрутная сеть включает рейсы в Пекин, Харбин и Шанхай. Финансирование обеспечено из федерального бюджета.
южно-сахалинск
оренбург
псков
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, южно-сахалинск, оренбург, псков, владимир путин
Нефть, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, Оренбург, Псков, Владимир Путин
Южно-Сахалинск становится международным авиахабом, заявил Лимаренко
Лимаренко: Южно-Сахалинск становится международным авиационным хабом
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Южно-Сахалинск становится международным авиационным хабом благодаря открытию в пятницу нового терминала, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Путин в пятницу по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске.
"Два года назад был запущен новый аэровокзальный комплекс, современный, пятимиллионник. И я хочу сказать, что люди говорят слова благодарности. Здесь все технологично, и созданы хорошие условия для пассажиров. Сейчас мы делаем новый шаг. Открываем международный терминал. Южно-Сахалинск становится международным авиационным хабом", - сказал Лимаренко во время мероприятия.
Губернатор поблагодарил президента за поддержку региона.
После модернизации воздушного пункта пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска в 2024–2026 годах его пропускная способность выросла до 600 пассажиров в час. В рамках проекта были установлены 20 кабин паспортного контроля, включая 10 автоматизированных кабин системы "Сапсан" для прохождения контроля с использованием биометрии. Проект направлен на развитие международного туризма. Маршрутная сеть включает рейсы в Пекин, Харбин и Шанхай. Финансирование обеспечено из федерального бюджета.