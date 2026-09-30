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Мосбиржа определила расписание торгов в праздничные дни - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Мосбиржа определила расписание торгов в праздничные дни
Мосбиржа определила расписание торгов в праздничные дни - 30.09.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа определила расписание торгов в праздничные дни
Московская биржа определила регламент работы рынка в праздничные дни следующего года, говорится в сообщении торговой площадки. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T13:21+0300
2026-09-30T13:24+0300
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Московская биржа определила регламент работы рынка в праздничные дни следующего года, говорится в сообщении торговой площадки. В дни официальных праздничных дней - 4-6 января, 8 января, 22 февраля, 3 и 10 мая, 14 июня и 5 ноября - биржа будет проводить торги на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). В эти даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить со всеми инструментами, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами "TODAY") и свопов, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения сделок. Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке СПФИ в указанные даты будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в рублях, за исключением депозитной маржи. На остальных рынках в указанные даты торги будут проводится в обычном режиме. Расписание торгов в выходные дни (дополнительная торговая сессия выходного дня) на фондовом и срочном рынках в следующем году Московская биржа опубликует дополнительно.
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192
40
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40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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россия, мосбиржа
РОССИЯ, Мосбиржа
13:21 30.09.2026 (обновлено: 13:24 30.09.2026)
 
Мосбиржа определила расписание торгов в праздничные дни

Московская биржа определила регламент работы рынка в праздничные дни 2027 года

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Московская биржа определила регламент работы рынка в праздничные дни следующего года, говорится в сообщении торговой площадки.
В дни официальных праздничных дней - 4-6 января, 8 января, 22 февраля, 3 и 10 мая, 14 июня и 5 ноября - биржа будет проводить торги на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).
В эти даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить со всеми инструментами, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами "TODAY") и свопов, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения сделок.
Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке СПФИ в указанные даты будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в рублях, за исключением депозитной маржи.
На остальных рынках в указанные даты торги будут проводится в обычном режиме.
Расписание торгов в выходные дни (дополнительная торговая сессия выходного дня) на фондовом и срочном рынках в следующем году Московская биржа опубликует дополнительно.
 
РОССИЯМосбиржа
 
 
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