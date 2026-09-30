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Путин призвал убирать административные барьеры для бизнеса
Путин призвал убирать административные барьеры для бизнеса - 30.09.2026, ПРАЙМ
Путин призвал убирать административные барьеры для бизнеса
Президент России Владимир Путин, обращаясь к депутатам Государственной Думы девятого созыва, призвал убирать административные барьеры для бизнеса, прорывных... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:22+0300
2026-09-30T14:22+0300
2026-09-30T14:22+0300
россия
владимир путин
госдума
бизнес
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, обращаясь к депутатам Государственной Думы девятого созыва, призвал убирать административные барьеры для бизнеса, прорывных идей и научного новаторского поиска. Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва. "Нам нужно вместе укреплять законодательную базу страны, преимущество национальной юрисдикции, шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития, смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей, научного новаторского поиска", - сказал глава государства. Кроме того, он добавил, что нужно дать импульс новому инвестиционному циклу в России.
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россия, владимир путин, госдума, бизнес
РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума, Бизнес
Путин призвал убирать административные барьеры для бизнеса
Путин, обращаясь к депутатам Госдумы, призвал убирать административные барьеры для бизнеса
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, обращаясь к депутатам Государственной Думы девятого созыва, призвал убирать административные барьеры для бизнеса, прорывных идей и научного новаторского поиска.
Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.
"Нам нужно вместе укреплять законодательную базу страны, преимущество национальной юрисдикции, шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития, смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей, научного новаторского поиска", - сказал глава государства.
Кроме того, он добавил, что нужно дать импульс новому инвестиционному циклу в России.