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Путин призвал убирать административные барьеры для бизнеса

Путин призвал убирать административные барьеры для бизнеса - 30.09.2026, ПРАЙМ

Путин призвал убирать административные барьеры для бизнеса

Президент России Владимир Путин, обращаясь к депутатам Государственной Думы девятого созыва, призвал убирать административные барьеры для бизнеса, прорывных... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:22+0300

2026-09-30T14:22+0300

2026-09-30T14:22+0300

россия

владимир путин

госдума

бизнес

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, обращаясь к депутатам Государственной Думы девятого созыва, призвал убирать административные барьеры для бизнеса, прорывных идей и научного новаторского поиска. Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва. "Нам нужно вместе укреплять законодательную базу страны, преимущество национальной юрисдикции, шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития, смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей, научного новаторского поиска", - сказал глава государства. Кроме того, он добавил, что нужно дать импульс новому инвестиционному циклу в России.

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россия, владимир путин, госдума, бизнес