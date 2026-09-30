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Доходы населения США в августе выросли на 0,2%

Доходы населения США в августе выросли на 0,2% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Доходы населения США в августе выросли на 0,2%

Доходы населения США в августе увеличились на 0,2% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:50+0300

2026-09-30T15:50+0300

2026-09-30T15:50+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доходы населения США в августе увеличились на 0,2% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.Потребительские расходы поднялись на 0,9% в месячном выражении.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста доходов на 0,4%, расходов - на 0,8%.Кроме того, располагаемые доходы населения в США в августе выросли на 0,3% по отношению к июлю.Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента - приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, указывающим на рост ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.Индикатор публикуется вместе с другим показателем - располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения.При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша