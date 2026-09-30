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Доходы населения США в августе выросли на 0,2% - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Доходы населения США в августе выросли на 0,2%
Доходы населения США в августе выросли на 0,2% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Доходы населения США в августе выросли на 0,2%
Доходы населения США в августе увеличились на 0,2% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:50+0300
2026-09-30T15:50+0300
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доходы населения США в августе увеличились на 0,2% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.Потребительские расходы поднялись на 0,9% в месячном выражении.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста доходов на 0,4%, расходов - на 0,8%.Кроме того, располагаемые доходы населения в США в августе выросли на 0,3% по отношению к июлю.Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента - приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, указывающим на рост ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.Индикатор публикуется вместе с другим показателем - располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения.При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.
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192
40
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мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
15:50 30.09.2026
 
Доходы населения США в августе выросли на 0,2%

Доходы населения США в августе выросли на 0,2% в месячном выражении

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доходы населения США в августе увеличились на 0,2% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
Потребительские расходы поднялись на 0,9% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста доходов на 0,4%, расходов - на 0,8%.
Кроме того, располагаемые доходы населения в США в августе выросли на 0,3% по отношению к июлю.
Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента - приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, указывающим на рост ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.
Индикатор публикуется вместе с другим показателем - располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения.
При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.
 
Мировая экономикаСША
 
 
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