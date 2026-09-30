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Двойная надбавка к пенсии положена россиянам старше 80 лет

Двойная надбавка к пенсии положена россиянам старше 80 лет - 30.09.2026, ПРАЙМ

Двойная надбавка к пенсии положена россиянам старше 80 лет

Россиянам, которым исполнилось 80 лет или которые являются инвалидами I группы, положена двойная надбавка к пенсии, следует из федерального закона "О страховых... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:31+0300

2026-09-30T09:31+0300

2026-09-30T09:36+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россиянам, которым исполнилось 80 лет или которые являются инвалидами I группы, положена двойная надбавка к пенсии, следует из федерального закона "О страховых пенсиях". "Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100 процентам суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 настоящего Федерального закона", - говорится в документе. Согласно законодательству, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости лицам и к страховой пенсии по инвалидности составляет 4 982 рубля 90 копеек в месяц. Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что размер страховых пенсий по старости в 2027 году в среднем составит 29,9 тысячи рублей.

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