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Годовая инфляция во Франции по итогам сентября ускорится до 3%
Годовая инфляция во Франции по итогам сентября ускорится до 3% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция во Франции по итогам сентября ускорится до 3%
Годовая инфляция во Франции, согласно предварительной оценке, по итогам сентября резко ускорится - до 3% с 2,4% месяцем ранее, и это значение станет самым... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:28+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции, согласно предварительной оценке, по итогам сентября резко ускорится - до 3% с 2,4% месяцем ранее, и это значение станет самым высоким с момента, когда показатель по итогам февраля позапрошлого года составил также 3%, следует из сообщения Национального института статистики и экономических исследований страны (Insee).
В сентябре индекс потребительских цен при этом снизится на 0,3% после увеличения на 0,7% в августе.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 2,8% и месячную дефляцию на 0,6%.
Основным вкладом в такой всплеск инфляции станет индекс цен на энергоносители - его рост ускорится до 21,2% в годовом выражении с 16,7%.
Годовой рост цен на услуги также ускорится - до 2,2% с 1,9%, а индекс цен на продукты питания увеличится на 1,5% после роста на 1,1%, указывается также в релизе.
Индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) вырос за год на 3,4%, а за месяц снизился на 0,4%, аналитики ожидали роста на 3,1% и снижения на 0,5% соответственно.
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мировая экономика, франция, ес
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЕС
Годовая инфляция во Франции по итогам сентября ускорится до 3%
Insee: годовая инфляция во Франции в сентябре резко ускорится до 3%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции, согласно предварительной оценке, по итогам сентября резко ускорится - до 3% с 2,4% месяцем ранее, и это значение станет самым высоким с момента, когда показатель по итогам февраля позапрошлого года составил также 3%, следует из сообщения Национального института статистики и экономических исследований страны (Insee).
В сентябре индекс потребительских цен при этом снизится на 0,3% после увеличения на 0,7% в августе.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 2,8% и месячную дефляцию на 0,6%.
Основным вкладом в такой всплеск инфляции станет индекс цен на энергоносители - его рост ускорится до 21,2% в годовом выражении с 16,7%.
Годовой рост цен на услуги также ускорится - до 2,2% с 1,9%, а индекс цен на продукты питания увеличится на 1,5% после роста на 1,1%, указывается также в релизе.
Индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) вырос за год на 3,4%, а за месяц снизился на 0,4%, аналитики ожидали роста на 3,1% и снижения на 0,5% соответственно.