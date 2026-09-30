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Годовая инфляция во Франции по итогам сентября ускорится до 3%

Годовая инфляция во Франции по итогам сентября ускорится до 3% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция во Франции по итогам сентября ускорится до 3%

Годовая инфляция во Франции, согласно предварительной оценке, по итогам сентября резко ускорится - до 3% с 2,4% месяцем ранее, и это значение станет самым... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:28+0300

2026-09-30T10:28+0300

2026-09-30T10:28+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции, согласно предварительной оценке, по итогам сентября резко ускорится - до 3% с 2,4% месяцем ранее, и это значение станет самым высоким с момента, когда показатель по итогам февраля позапрошлого года составил также 3%, следует из сообщения Национального института статистики и экономических исследований страны (Insee). В сентябре индекс потребительских цен при этом снизится на 0,3% после увеличения на 0,7% в августе. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 2,8% и месячную дефляцию на 0,6%. Основным вкладом в такой всплеск инфляции станет индекс цен на энергоносители - его рост ускорится до 21,2% в годовом выражении с 16,7%. Годовой рост цен на услуги также ускорится - до 2,2% с 1,9%, а индекс цен на продукты питания увеличится на 1,5% после роста на 1,1%, указывается также в релизе. Индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) вырос за год на 3,4%, а за месяц снизился на 0,4%, аналитики ожидали роста на 3,1% и снижения на 0,5% соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, франция, ес