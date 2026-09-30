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Годовая инфляция в Италии в сентябре ускорится до 4,2%

Годовая инфляция в Италии в сентябре ускорится до 4,2% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Италии в сентябре ускорится до 4,2%

Годовая инфляция в Италии, по предварительной оценке, ускорится по итогам сентября до 4,2% с 3,3% месяцем ранее, показатель станет самым высоким с итогов... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:03+0300

2026-09-30T13:03+0300

2026-09-30T13:03+0300

мировая экономика

италия

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Италии, по предварительной оценке, ускорится по итогам сентября до 4,2% с 3,3% месяцем ранее, показатель станет самым высоким с итогов сентября 2023 года, когда годовая инфляция составляла 5,3%, следует из данных Национального института статистики (ISTAT) страны. За сентябрь индекс потребительских цен выросли на 0,7% после роста на 0,5% в августе. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали инфляции лишь в 3,8% за год и 0,3% - за месяц. При этом базовая инфляция (без учета энергоносителей и необработанных продуктов питания) ускорилась до 1,7% с 1,5%, также говорится в релизе.

италия

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мировая экономика, италия