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Инфляция в Польше в сентябре превысила прогнозные показатели

Инфляция в Польше в сентябре превысила прогнозные показатели - 30.09.2026, ПРАЙМ

Инфляция в Польше в сентябре превысила прогнозные показатели

Уровень инфляции в Польше в сентябре превысил худшие прогнозные показатели за счет резкого роста цен на автомобильное топливо, следует из данных главного... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T20:35+0300

2026-09-30T20:35+0300

2026-09-30T20:35+0300

мировая экономика

польша

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ВАРШАВА, 30 сен – ПРАЙМ. Уровень инфляции в Польше в сентябре превысил худшие прогнозные показатели за счет резкого роста цен на автомобильное топливо, следует из данных главного статистического управления республики (GUS). В соответствии с опубликованными в среду предварительными данными GUS, инфляция в Польше в сентябре 2026 года ускорилась до 4% в годовом выражении против 3,4% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в сентябре выросли на 0,7%. Таким образом, годовая инфляция в стране впервые с июня 2025 года вышла за верхнюю границу допустимого отклонения от целевого показателя Национального банка Польши. Целевой уровень инфляции составляет 2,5%, а допустимый диапазон — от 1,5 до 3,5%. Основным фактором ускорения роста цен, по данным GUS, стало резкое подорожание топлива. Согласно предварительным данным, в сентябре розничные цены на топливо выросли на 36,1% в годовом выражении и на 9,2% по сравнению с августом. Цены на энергоносители увеличились за месяц на 0,9%, а продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,1%. В годовом выражении продукты питания при этом оставались дешевле, чем годом ранее — на 0,5%. В августе инфляция в Польше составляла 3,4%. Тогда цены на услуги выросли на 5,6% в годовом выражении, а на товары — на 2,5%. Предварительный сентябрьский показатель оказался немного ниже среднего прогноза экономистов, опрошенных польскими изданиями Rzeczpospolita и Parkiet, которые ожидали инфляцию на уровне 4,1%. Представленные GUS данные являются предварительной оценкой. Более подробная структура изменения потребительских цен будет опубликована позднее.

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мировая экономика, польша