https://1prime.ru/20260930/mintrans-873817608.html

Минтранс определил, что считать средством индивидуальной мобильности

Минтранс определил, что считать средством индивидуальной мобильности - 30.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс определил, что считать средством индивидуальной мобильности

Минтранс России сформировал подход к определению того, какой транспорт относится к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) и отнес к ним электротранспорт... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T18:10+0300

2026-09-30T18:10+0300

2026-09-30T18:17+0300

бизнес

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минтранс России сформировал подход к определению того, какой транспорт относится к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) и отнес к ним электротранспорт мощностью от 0,1 до 0,25 киловатта, который разгоняется не быстрее 25 километров в час, рассказал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства Николай Чередниченко. "В нашей модели СИМ имеет мощность от 0,1 киловатта до 0,25 киловатта с конструктивной скоростью до 25 километров в час. Это позволяет нам отделить их от велосипедов и мопедов", - рассказал он. При этом велосипедами, по мнению министерства, являются только двухколесные транспортные средства, приводимые в движение мускульной силой, а мопедами - с двигателем от 0,25 до 4 киловатт. Внедрение такой категоризации позволит четко определить правила для каждого типа транспортных средств и разгрузить тротуары, поскольку мопеды, коими являются "курьерские велосипеды" не имеют права двигаться по тротуарам, пояснил Чередниченко.

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