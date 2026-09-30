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Минтранс определил, что считать средством индивидуальной мобильности - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Минтранс определил, что считать средством индивидуальной мобильности
Минтранс определил, что считать средством индивидуальной мобильности - 30.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс определил, что считать средством индивидуальной мобильности
Минтранс России сформировал подход к определению того, какой транспорт относится к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) и отнес к ним электротранспорт... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T18:10+0300
2026-09-30T18:17+0300
бизнес
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минтранс России сформировал подход к определению того, какой транспорт относится к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) и отнес к ним электротранспорт мощностью от 0,1 до 0,25 киловатта, который разгоняется не быстрее 25 километров в час, рассказал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства Николай Чередниченко. "В нашей модели СИМ имеет мощность от 0,1 киловатта до 0,25 киловатта с конструктивной скоростью до 25 километров в час. Это позволяет нам отделить их от велосипедов и мопедов", - рассказал он. При этом велосипедами, по мнению министерства, являются только двухколесные транспортные средства, приводимые в движение мускульной силой, а мопедами - с двигателем от 0,25 до 4 киловатт. Внедрение такой категоризации позволит четко определить правила для каждого типа транспортных средств и разгрузить тротуары, поскольку мопеды, коими являются "курьерские велосипеды" не имеют права двигаться по тротуарам, пояснил Чередниченко.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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бизнес
Бизнес
18:10 30.09.2026 (обновлено: 18:17 30.09.2026)
 
Минтранс определил, что считать средством индивидуальной мобильности

Минтранс сформировал подход к категоризации средств индивидуальной мобильности

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минтранс России сформировал подход к определению того, какой транспорт относится к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) и отнес к ним электротранспорт мощностью от 0,1 до 0,25 киловатта, который разгоняется не быстрее 25 километров в час, рассказал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства Николай Чередниченко.
"В нашей модели СИМ имеет мощность от 0,1 киловатта до 0,25 киловатта с конструктивной скоростью до 25 километров в час. Это позволяет нам отделить их от велосипедов и мопедов", - рассказал он.
При этом велосипедами, по мнению министерства, являются только двухколесные транспортные средства, приводимые в движение мускульной силой, а мопедами - с двигателем от 0,25 до 4 киловатт.
Внедрение такой категоризации позволит четко определить правила для каждого типа транспортных средств и разгрузить тротуары, поскольку мопеды, коими являются "курьерские велосипеды" не имеют права двигаться по тротуарам, пояснил Чередниченко.
 
Бизнес
 
 
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