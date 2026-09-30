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Приставы взыскивают с Моргенштерна* штраф в 8,2 миллиона рублей

Приставы взыскивают с Моргенштерна* штраф в 8,2 миллиона рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ

Приставы взыскивают с Моргенштерна* штраф в 8,2 миллиона рублей

Приставы взыскивают с рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна* штраф в 8,2 миллиона рублей за уклонение от исполнения обязанностей иноагента в России, следует из... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:45+0300

2026-09-30T09:45+0300

2026-09-30T09:45+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Приставы взыскивают с рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна* штраф в 8,2 миллиона рублей за уклонение от исполнения обязанностей иноагента в России, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд в Москве в апреле заочно приговорил Моргенштерна* к штрафу в размере 7 миллионов рублей за уклонение от исполнения обязанностей иноагента - он публиковал материалы без соответствующей плашки. При этом суд сохранил арест на имущество обвиняемого, стоимость которого эквивалентна штрафу. В июне суд увеличил штраф до 8,2 миллиона рублей. Согласно судебным документам, 20 августа суд выдал исполнительный лист, так как Моргенштерн* не выплатил штраф добровольно. В результате 1 сентября на рэпера завели исполнительное производство о взыскании с него "уголовного штрафа, как основного вида наказания" в размере более 8,2 миллиона рублей, следует из материалов приставов. Моргенштерн*, включенный в реестр иноагентов весной 2022 года, последние несколько лет проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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бизнес, общество , россия, москва