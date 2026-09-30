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Решетников прибыл на встречу министров торговли G20 в Милуоки
Решетников прибыл на встречу министров торговли G20 в Милуоки - 30.09.2026, ПРАЙМ
Решетников прибыл на встречу министров торговли G20 в Милуоки
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников прибыл на встречу министров торговли стран "Большой двадцатки" в американском городе Милуоки, передает... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T18:58+0300
2026-09-30T18:58+0300
2026-09-30T18:58+0300
мировая экономика
максим решетников
россия
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МИЛУОКИ (США), 30 сен - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников прибыл на встречу министров торговли стран "Большой двадцатки" в американском городе Милуоки, передает корреспондент РИА Новости. Решетников возглавляет делегацию РФ на мероприятии. В ходе встречи стороны планируют обсудить "вепонизацию" (weapon - оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
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мировая экономика, максим решетников, россия, сша
Мировая экономика, Максим Решетников, РОССИЯ, США
Решетников прибыл на встречу министров торговли G20 в Милуоки
Решетников прибыл на встречу министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки
МИЛУОКИ (США), 30 сен - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников прибыл на встречу министров торговли стран "Большой двадцатки" в американском городе Милуоки, передает корреспондент РИА Новости.
Решетников возглавляет делегацию РФ на мероприятии.
В ходе встречи стороны планируют обсудить "вепонизацию" (weapon - оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.