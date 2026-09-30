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ЦБ зафиксировал падение объема подозрительных банковских операций
ЦБ зафиксировал падение объема подозрительных банковских операций - 30.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал падение объема подозрительных банковских операций
Объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж в первом полугодии 2026 года снизился на 35% год к году до 20,9 миллиарда... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T18:49+0300
2026-09-30T18:49+0300
2026-09-30T18:54+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж в первом полугодии 2026 года снизился на 35% год к году до 20,9 миллиарда рублей, сообщает Банк России. "В первом полугодии 2026 года объемы подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж продолжили сокращаться: они снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 20,9 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе регулятора. Отмечается, что в качестве основания для вывода денежных средств за рубеж главным образом использовались авансовые платежи за импортируемые товары (44%) и переводы в пользу нерезидентов по сделкам с услугами (34%). Более того, в первом полугодии сохранялся тренд на снижение объемов подозрительных операций дропперов, обеспечивающих расчеты анонимных криптовалютных обменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и иных видов противоправной деятельности. "Объемы таких операций в первом полугодии текущего года относительно аналогичных показателей прошлого года снизились на треть", - поясняет регулятор. При этом наиболее существенно в указанный период уменьшился объем подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе - более чем вдвое, до 7,4 миллиарда рублей. Одновременно незначительно возрос (на 4%, до 8 млрд рублей) объем обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, продаваемой компаниями оптовой и розничной торговли третьим лицам), отметил регулятор.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
ЦБ зафиксировал падение объема подозрительных банковских операций
ЦБ: объем подозрительных банковских операций в первом полугодии снизился на 35%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж в первом полугодии 2026 года снизился на 35% год к году до 20,9 миллиарда рублей, сообщает Банк России.
"В первом полугодии 2026 года объемы подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж продолжили сокращаться: они снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 20,9 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе регулятора.
Отмечается, что в качестве основания для вывода денежных средств за рубеж главным образом использовались авансовые платежи за импортируемые товары (44%) и переводы в пользу нерезидентов по сделкам с услугами (34%).
Более того, в первом полугодии сохранялся тренд на снижение объемов подозрительных операций дропперов, обеспечивающих расчеты анонимных криптовалютных обменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и иных видов противоправной деятельности.
"Объемы таких операций в первом полугодии текущего года относительно аналогичных показателей прошлого года снизились на треть", - поясняет регулятор.
При этом наиболее существенно в указанный период уменьшился объем подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе - более чем вдвое, до 7,4 миллиарда рублей.
Одновременно незначительно возрос (на 4%, до 8 млрд рублей) объем обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, продаваемой компаниями оптовой и розничной торговли третьим лицам), отметил регулятор.