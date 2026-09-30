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ЦБ зафиксировал падение объема подозрительных банковских операций

ЦБ зафиксировал падение объема подозрительных банковских операций - 30.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал падение объема подозрительных банковских операций

Объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж в первом полугодии 2026 года снизился на 35% год к году до 20,9 миллиарда... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T18:49+0300

2026-09-30T18:49+0300

2026-09-30T18:54+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж в первом полугодии 2026 года снизился на 35% год к году до 20,9 миллиарда рублей, сообщает Банк России. "В первом полугодии 2026 года объемы подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж продолжили сокращаться: они снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 20,9 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе регулятора. Отмечается, что в качестве основания для вывода денежных средств за рубеж главным образом использовались авансовые платежи за импортируемые товары (44%) и переводы в пользу нерезидентов по сделкам с услугами (34%). Более того, в первом полугодии сохранялся тренд на снижение объемов подозрительных операций дропперов, обеспечивающих расчеты анонимных криптовалютных обменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и иных видов противоправной деятельности. "Объемы таких операций в первом полугодии текущего года относительно аналогичных показателей прошлого года снизились на треть", - поясняет регулятор. При этом наиболее существенно в указанный период уменьшился объем подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе - более чем вдвое, до 7,4 миллиарда рублей. Одновременно незначительно возрос (на 4%, до 8 млрд рублей) объем обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, продаваемой компаниями оптовой и розничной торговли третьим лицам), отметил регулятор.

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финансы, россия, банк россии