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Банк России направил в Госдуму проект основных направлений политики - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Банк России направил в Госдуму проект основных направлений политики
Банк России направил в Госдуму проект основных направлений политики - 30.09.2026, ПРАЙМ
Банк России направил в Госдуму проект основных направлений политики
Банк России направил в Госдуму проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, сообщает регулятор. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T16:23+0300
2026-09-30T16:23+0300
финансы
банки
банк россии
госдума
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России направил в Госдуму проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, сообщает регулятор. "Банк России направил в Государственную думу проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года", - говорится в сообщении. Ранее проект был одобрен правительством и направлен президенту России, добавляется там. Отмечается, что в обновленной редакции отражено решение по ключевой ставке от 11 сентября 2026 года, добавлена врезка о бюджетной политике в 2026–2029 годах и календарь решений по ключевой ставке в 2027 году, обновлена статистическая и иная информация.
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192
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финансы, банки, банк россии, госдума
Финансы, Банки, Банк России, Госдума
16:23 30.09.2026
 
Банк России направил в Госдуму проект основных направлений политики

Центробанк направил в Госдуму проект Основных направлений денежно-кредитной политики

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России направил в Госдуму проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, сообщает регулятор.
"Банк России направил в Государственную думу проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года", - говорится в сообщении.
Ранее проект был одобрен правительством и направлен президенту России, добавляется там.
Отмечается, что в обновленной редакции отражено решение по ключевой ставке от 11 сентября 2026 года, добавлена врезка о бюджетной политике в 2026–2029 годах и календарь решений по ключевой ставке в 2027 году, обновлена статистическая и иная информация.
 
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