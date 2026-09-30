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Банк России направил в Госдуму проект основных направлений политики

Банк России направил в Госдуму проект основных направлений политики - 30.09.2026, ПРАЙМ

Банк России направил в Госдуму проект основных направлений политики

Банк России направил в Госдуму проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, сообщает регулятор. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:23+0300

2026-09-30T16:23+0300

2026-09-30T16:23+0300

финансы

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России направил в Госдуму проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, сообщает регулятор. "Банк России направил в Государственную думу проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года", - говорится в сообщении. Ранее проект был одобрен правительством и направлен президенту России, добавляется там. Отмечается, что в обновленной редакции отражено решение по ключевой ставке от 11 сентября 2026 года, добавлена врезка о бюджетной политике в 2026–2029 годах и календарь решений по ключевой ставке в 2027 году, обновлена статистическая и иная информация.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, банк россии, госдума