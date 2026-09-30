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Центробанк опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2027 году - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Центробанк опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2027 году
Центробанк опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2027 году - 30.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2027 году
Банк России опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2027 году, первое заседание совета директоров по этому вопросу в новом году запланировано на 12... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T16:45+0300
2026-09-30T16:52+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2027 году, первое заседание совета директоров по этому вопросу в новом году запланировано на 12 февраля, следует из данных регулятора. В 2027 году планируется восемь заседаний совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. Так, первое заседание состоится 12 февраля, второе - 19 марта, третье - 30 апреля, четвертое - 11 июня, пятое - 30 июля, шестое - 10 сентября, седьмое - 22 октября и последнее в 2027 году - 17 декабря. Всего в новом году планируется четыре опорных заседания, где будет представлен среднесрочный прогноз. Для этого Банк России установил следующие даты - 12 февраля, 30 апреля, 30 июля и 22 октября. Предполагаемое время публикации пресс-релиза, а также начала пресс-конференций председателя ЦБ по итогам заседаний не изменилось - 13.30 мск и 15.00 мск соответственно.
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192
40
192
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
16:45 30.09.2026 (обновлено: 16:52 30.09.2026)
 
Центробанк опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2027 году

Центробанк опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2027 году

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2027 году, первое заседание совета директоров по этому вопросу в новом году запланировано на 12 февраля, следует из данных регулятора.
В 2027 году планируется восемь заседаний совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. Так, первое заседание состоится 12 февраля, второе - 19 марта, третье - 30 апреля, четвертое - 11 июня, пятое - 30 июля, шестое - 10 сентября, седьмое - 22 октября и последнее в 2027 году - 17 декабря.
Всего в новом году планируется четыре опорных заседания, где будет представлен среднесрочный прогноз. Для этого Банк России установил следующие даты - 12 февраля, 30 апреля, 30 июля и 22 октября.
Предполагаемое время публикации пресс-релиза, а также начала пресс-конференций председателя ЦБ по итогам заседаний не изменилось - 13.30 мск и 15.00 мск соответственно.
 
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