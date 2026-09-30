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Центробанк опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2027 году

Центробанк опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2027 году - 30.09.2026, ПРАЙМ

Центробанк опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2027 году

Банк России опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2027 году, первое заседание совета директоров по этому вопросу в новом году запланировано на 12... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:45+0300

2026-09-30T16:45+0300

2026-09-30T16:52+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2027 году, первое заседание совета директоров по этому вопросу в новом году запланировано на 12 февраля, следует из данных регулятора. В 2027 году планируется восемь заседаний совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. Так, первое заседание состоится 12 февраля, второе - 19 марта, третье - 30 апреля, четвертое - 11 июня, пятое - 30 июля, шестое - 10 сентября, седьмое - 22 октября и последнее в 2027 году - 17 декабря. Всего в новом году планируется четыре опорных заседания, где будет представлен среднесрочный прогноз. Для этого Банк России установил следующие даты - 12 февраля, 30 апреля, 30 июля и 22 октября. Предполагаемое время публикации пресс-релиза, а также начала пресс-конференций председателя ЦБ по итогам заседаний не изменилось - 13.30 мск и 15.00 мск соответственно.

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финансы, россия, банк россии