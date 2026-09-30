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Цены на газ в Европе перешли к росту после утреннего снижения
Цены на газ в Европе перешли к росту после утреннего снижения - 30.09.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе перешли к росту после утреннего снижения
Биржевые цены на газ в Европе на последних торгах месяца перешли к росту после утреннего снижения, "оттолкнувшись" от 800 долларов за тысячу кубометров, следует | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:40+0300
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газ
европа
нидерланды
ближний восток
ice
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на последних торгах месяца перешли к росту после утреннего снижения, "оттолкнувшись" от 800 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 809,1 доллара (-1,2%), а по состоянию на 9.00 мск показатель составлял 800,5 доллара (-2,3%). Затем газ стал дорожать, и к 14.03 мск его цена достигла 842,9 доллара (+2,9%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 819,2 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров.
После этого цены начали в основном снижаться. При этом в конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ.
А согласно последним данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 22 сентября средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе превысила 70%, но оставалась на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011 года.
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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Цены на газ в Европе перешли к росту после утреннего снижения
ICE: цены на газ в Европе перешли к росту после утреннего снижения
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на последних торгах месяца перешли к росту после утреннего снижения, "оттолкнувшись" от 800 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 809,1 доллара (-1,2%), а по состоянию на 9.00 мск показатель составлял 800,5 доллара (-2,3%). Затем газ стал дорожать, и к 14.03 мск его цена достигла 842,9 доллара (+2,9%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 819,2 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров.
После этого цены начали в основном снижаться. При этом в конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ.
А согласно последним данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 22 сентября средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе превысила 70%, но оставалась на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011 года.