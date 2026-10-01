https://1prime.ru/20261001/biznes-analitiki-873831926.html

Бизнес-аналитики со специализацией в ИИ востребованы в разных сферах

Бизнес-аналитики со специализацией в ИИ востребованы в разных сферах - 01.10.2026, ПРАЙМ

Бизнес-аналитики со специализацией в ИИ востребованы в разных сферах

Бизнес-аналитики со специализацией в области искусственного интеллекта востребованы не только в финансовой сфере, но и в нефинансовом и государственном... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T04:17+0300

2026-10-01T04:17+0300

2026-10-01T04:17+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бизнес-аналитики со специализацией в области искусственного интеллекта востребованы не только в финансовой сфере, но и в нефинансовом и государственном секторах, следует из результатов исследования Финансового университета при правительстве РФ, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Бизнес-аналитики со специализацией в области ИИ требуются в разных секторах экономики. Из 55 вакансий бизнес-аналитиков 36 относятся к нефинансовому сектору и 14 - к финансовому. При этом две вакансии относятся к государственному сектору", - говорится в исследовании. Согласно результатам исследования, работодателям по-прежнему нужны специалисты с базовыми навыками бизнес-анализа. Они должны понимать процессы, уметь выявлять потребности, формировать требования, эффективно работать с данными и взаимодействовать с заинтересованными сторонами. При этом, по данным экспертов, соискателям необходимо разбираться в современных ИИ-технологиях и способах их применения. К таким технологиям относятся большие языковые модели, ИИ-агенты, машинное обучение, обработка естественного языка (NLP), программные интерфейсы (API) и язык программирования Python. Кроме того, от таких сотрудников ждут умения оценивать практический результат работы ИИ. Материал подготовлен на основе исследования заведующего кафедрой экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Игоря Лебедева и доцента кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Людмилы Королевой. Для анализа была сформирована выборка из 55 вакансий, размещенных на hh.ru в Москве. Повторяющиеся вакансии исключались.

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