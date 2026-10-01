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Бизнес-аналитики со специализацией в ИИ востребованы в разных сферах - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Бизнес-аналитики со специализацией в ИИ востребованы в разных сферах
Бизнес-аналитики со специализацией в ИИ востребованы в разных сферах - 01.10.2026, ПРАЙМ
Бизнес-аналитики со специализацией в ИИ востребованы в разных сферах
Бизнес-аналитики со специализацией в области искусственного интеллекта востребованы не только в финансовой сфере, но и в нефинансовом и государственном... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T04:17+0300
2026-10-01T04:17+0300
технологии
финансы
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бизнес-аналитики со специализацией в области искусственного интеллекта востребованы не только в финансовой сфере, но и в нефинансовом и государственном секторах, следует из результатов исследования Финансового университета при правительстве РФ, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Бизнес-аналитики со специализацией в области ИИ требуются в разных секторах экономики. Из 55 вакансий бизнес-аналитиков 36 относятся к нефинансовому сектору и 14 - к финансовому. При этом две вакансии относятся к государственному сектору", - говорится в исследовании. Согласно результатам исследования, работодателям по-прежнему нужны специалисты с базовыми навыками бизнес-анализа. Они должны понимать процессы, уметь выявлять потребности, формировать требования, эффективно работать с данными и взаимодействовать с заинтересованными сторонами. При этом, по данным экспертов, соискателям необходимо разбираться в современных ИИ-технологиях и способах их применения. К таким технологиям относятся большие языковые модели, ИИ-агенты, машинное обучение, обработка естественного языка (NLP), программные интерфейсы (API) и язык программирования Python. Кроме того, от таких сотрудников ждут умения оценивать практический результат работы ИИ. Материал подготовлен на основе исследования заведующего кафедрой экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Игоря Лебедева и доцента кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Людмилы Королевой. Для анализа была сформирована выборка из 55 вакансий, размещенных на hh.ru в Москве. Повторяющиеся вакансии исключались.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, финансы, москва
Технологии, Финансы, МОСКВА
04:17 01.10.2026
 
Бизнес-аналитики со специализацией в ИИ востребованы в разных сферах

Финансовый университет: бизнес-аналитики со специализацией в ИИ нужны в разных секторах

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бизнес-аналитики со специализацией в области искусственного интеллекта востребованы не только в финансовой сфере, но и в нефинансовом и государственном секторах, следует из результатов исследования Финансового университета при правительстве РФ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Бизнес-аналитики со специализацией в области ИИ требуются в разных секторах экономики. Из 55 вакансий бизнес-аналитиков 36 относятся к нефинансовому сектору и 14 - к финансовому. При этом две вакансии относятся к государственному сектору", - говорится в исследовании.
Согласно результатам исследования, работодателям по-прежнему нужны специалисты с базовыми навыками бизнес-анализа. Они должны понимать процессы, уметь выявлять потребности, формировать требования, эффективно работать с данными и взаимодействовать с заинтересованными сторонами.
При этом, по данным экспертов, соискателям необходимо разбираться в современных ИИ-технологиях и способах их применения. К таким технологиям относятся большие языковые модели, ИИ-агенты, машинное обучение, обработка естественного языка (NLP), программные интерфейсы (API) и язык программирования Python. Кроме того, от таких сотрудников ждут умения оценивать практический результат работы ИИ.
Материал подготовлен на основе исследования заведующего кафедрой экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Игоря Лебедева и доцента кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Людмилы Королевой. Для анализа была сформирована выборка из 55 вакансий, размещенных на hh.ru в Москве. Повторяющиеся вакансии исключались.
 
ТехнологииФинансыМОСКВА
 
 
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