https://1prime.ru/20261001/infljatsija-873836917.html
Годовая инфляция в Швейцарии ускорилась до 1% в сентябре
Годовая инфляция в Швейцарии ускорилась до 1% в сентябре - 01.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Швейцарии ускорилась до 1% в сентябре
Годовая инфляция в Швейцарии ускорилась по итогам сентября до 1% с 0,8% месяцем ранее, это максимальное значение после 1,1%, достигнутых по итогам августа... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T10:07+0300
2026-10-01T10:07+0300
2026-10-01T10:32+0300
мировая экономика
швейцария
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии ускорилась по итогам сентября до 1% с 0,8% месяцем ранее, это максимальное значение после 1,1%, достигнутых по итогам августа позапрошлого года, следует из сообщения швейцарского Федерального статистического управления (OFS). За сентябрь индекс потребительских цен при этом продемонстрировал нулевую динамику после роста на 0,4% в августе. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Ранее показатель годовой инфляции в стране замедлился было по итогам июня, впервые с осени прошлого года, до 0,5%, но затем снова стал повышаться.
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мировая экономика, швейцария
Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ
Годовая инфляция в Швейцарии ускорилась до 1% в сентябре
Годовая инфляция в Швейцарии ускорилась до 1% с 0,8% месяцем ранее
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии ускорилась по итогам сентября до 1% с 0,8% месяцем ранее, это максимальное значение после 1,1%, достигнутых по итогам августа позапрошлого года, следует из сообщения швейцарского Федерального статистического управления (OFS).
За сентябрь индекс потребительских цен при этом продемонстрировал нулевую динамику после роста на 0,4% в августе.
Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Ранее показатель годовой инфляции в стране замедлился было по итогам июня, впервые с осени прошлого года, до 0,5%, но затем снова стал повышаться.