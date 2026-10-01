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Годовая инфляция в Швейцарии ускорилась до 1% в сентябре

Годовая инфляция в Швейцарии ускорилась до 1% в сентябре - 01.10.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Швейцарии ускорилась до 1% в сентябре

Годовая инфляция в Швейцарии ускорилась по итогам сентября до 1% с 0,8% месяцем ранее, это максимальное значение после 1,1%, достигнутых по итогам августа... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T10:07+0300

2026-10-01T10:07+0300

2026-10-01T10:32+0300

мировая экономика

швейцария

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии ускорилась по итогам сентября до 1% с 0,8% месяцем ранее, это максимальное значение после 1,1%, достигнутых по итогам августа позапрошлого года, следует из сообщения швейцарского Федерального статистического управления (OFS). За сентябрь индекс потребительских цен при этом продемонстрировал нулевую динамику после роста на 0,4% в августе. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Ранее показатель годовой инфляции в стране замедлился было по итогам июня, впервые с осени прошлого года, до 0,5%, но затем снова стал повышаться.

швейцария

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мировая экономика, швейцария