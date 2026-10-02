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Эксперт назвал пути увеличения товарооборота между Россией и Индией

Эксперт назвал пути увеличения товарооборота между Россией и Индией - 02.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал пути увеличения товарооборота между Россией и Индией

России и Индии, чтобы поднять уровень товарооборота к 2030 году до 100 миллиардов долларов, нужно расширять линейку своих экспортно-импортных товаров, создавать | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T18:20+0300

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. России и Индии, чтобы поднять уровень товарооборота к 2030 году до 100 миллиардов долларов, нужно расширять линейку своих экспортно-импортных товаров, создавать совместные промышленные, сельскохозяйственные, фармацевтические предприятия, а также IT-компании, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в РФ Сэмми Котвани. "Мы не имеем права сидеть сложа руки, рассматривать рост российско-индийского товарооборота, как нечто само собой разумеющееся", - считает он. "Чтобы добиться поставленной задачи – увеличения товарооборота между Москвой и Нью-Дели к 2030 году до 100 миллиардов долларов, обеим сторонам нужно крепко потрудиться", - подчеркнул собеседник агентства. Для этого, уверен Котвани, "России и Индии надо активнее заниматься диверсификацией своего товарооборота". "Потенциал в этом смысле огромный. Нужно лишь грамотно его использовать. Во-первых, необходимо расширять линейку своих экспортно-импортных товаров, во-вторых, создавать повсеместно совместные промышленные, сельскохозяйственные, фармацевтические предприятия, IT-компании", - заключил президент IBA. Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах в 2024 году поставили задачу достичь товарооборота между странами в 100 миллиардов долларов к 2030 году. В сентябре текущего года помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в 2025 году товарооборот между странами составил 58,6 миллиарда долларов. В январе-июне 2026 года вырос еще на 8%.

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россия, мировая экономика, индия, москва, владимир путин, нарендра моди, юрий ушаков