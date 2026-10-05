Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в Узбекистане по итогам сентября составила 6,4% - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/infljatsija-873949407.html
Годовая инфляция в Узбекистане по итогам сентября составила 6,4%
Годовая инфляция в Узбекистане по итогам сентября составила 6,4% - 05.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Узбекистане по итогам сентября составила 6,4%
Годовая инфляция в Узбекистане по итогам сентября составляет 6,4% в сравнении с 8% годом ранее, сообщает национальный статкомитет. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:39+0300
2026-10-05T14:39+0300
мировая экономика
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873949407.jpg?1791200345
ТАШКЕНТ, 5 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Узбекистане по итогам сентября составляет 6,4% в сравнении с 8% годом ранее, сообщает национальный статкомитет. "В годовом выражении (к сентябрю 2025 года) сводный ИПЦ (индекс потребительских цен - ред.) зафиксирован на отметке 106,4% (108% в сентябре 2025 года)", - говорится в материалах, размещенных на сайте комитета. Продовольственные товары стали дороже на 6,3% (на 6,1% годом ранее), непродовольственные - на 5,8% (+6,1%), услуги – на 7 % (+14,9%), уточняет комитет. По итогам прошлого года инфляция в республике составила 7,3%, позапрошлого - 9,8%. При этом, по данным статведомства, среднемесячный уровень инфляции в Узбекистане за девять первых месяцев этого года увеличился до 0,7% с 0,5% годом ранее. ЦБ Узбекистана 20 марта прошлого года повысил основную ставку на 0,5 процентного пункта, до 14%, в условиях ускорения инфляции. С 1 июня этого года в стране выросли внутренние тарифы на природный газ и электроэнергию для бытовых потребителей в среднем на 9,9%.
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, узбекистан
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН
14:39 05.10.2026
 
Годовая инфляция в Узбекистане по итогам сентября составила 6,4%

Годовая инфляция в Узбекистане по итогам сентября составила 6,4%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 5 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Узбекистане по итогам сентября составляет 6,4% в сравнении с 8% годом ранее, сообщает национальный статкомитет.
"В годовом выражении (к сентябрю 2025 года) сводный ИПЦ (индекс потребительских цен - ред.) зафиксирован на отметке 106,4% (108% в сентябре 2025 года)", - говорится в материалах, размещенных на сайте комитета.
Продовольственные товары стали дороже на 6,3% (на 6,1% годом ранее), непродовольственные - на 5,8% (+6,1%), услуги – на 7 % (+14,9%), уточняет комитет.
По итогам прошлого года инфляция в республике составила 7,3%, позапрошлого - 9,8%.
При этом, по данным статведомства, среднемесячный уровень инфляции в Узбекистане за девять первых месяцев этого года увеличился до 0,7% с 0,5% годом ранее.
ЦБ Узбекистана 20 марта прошлого года повысил основную ставку на 0,5 процентного пункта, до 14%, в условиях ускорения инфляции. С 1 июня этого года в стране выросли внутренние тарифы на природный газ и электроэнергию для бытовых потребителей в среднем на 9,9%.
 
Мировая экономикаУЗБЕКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала