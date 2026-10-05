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Годовая инфляция в Узбекистане по итогам сентября составила 6,4%

Годовая инфляция в Узбекистане по итогам сентября составила 6,4% - 05.10.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Узбекистане по итогам сентября составила 6,4%

Годовая инфляция в Узбекистане по итогам сентября составляет 6,4% в сравнении с 8% годом ранее, сообщает национальный статкомитет. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:39+0300

2026-10-05T14:39+0300

2026-10-05T14:39+0300

мировая экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Узбекистане по итогам сентября составляет 6,4% в сравнении с 8% годом ранее, сообщает национальный статкомитет. "В годовом выражении (к сентябрю 2025 года) сводный ИПЦ (индекс потребительских цен - ред.) зафиксирован на отметке 106,4% (108% в сентябре 2025 года)", - говорится в материалах, размещенных на сайте комитета. Продовольственные товары стали дороже на 6,3% (на 6,1% годом ранее), непродовольственные - на 5,8% (+6,1%), услуги – на 7 % (+14,9%), уточняет комитет. По итогам прошлого года инфляция в республике составила 7,3%, позапрошлого - 9,8%. При этом, по данным статведомства, среднемесячный уровень инфляции в Узбекистане за девять первых месяцев этого года увеличился до 0,7% с 0,5% годом ранее. ЦБ Узбекистана 20 марта прошлого года повысил основную ставку на 0,5 процентного пункта, до 14%, в условиях ускорения инфляции. С 1 июня этого года в стране выросли внутренние тарифы на природный газ и электроэнергию для бытовых потребителей в среднем на 9,9%.

узбекистан

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мировая экономика, узбекистан