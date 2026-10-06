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В Баку рассказали о планах по использованию энергии солнца и ветра
В Баку рассказали о планах по использованию энергии солнца и ветра - 06.10.2026, ПРАЙМ
В Баку рассказали о планах по использованию энергии солнца и ветра
Азербайджан реализует к 2032 году проекты использования энергии солнца и ветра общей мощностью 8 ГВт, заявил замминистра энергетики республики Эльнур Солтанов. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T11:46+0300
2026-10-06T11:46+0300
2026-10-06T11:46+0300
газ
азербайджан
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каспийское море
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БАКУ, 6 окт - ПРАЙМ. Азербайджан реализует к 2032 году проекты использования энергии солнца и ветра общей мощностью 8 ГВт, заявил замминистра энергетики республики Эльнур Солтанов.
В Баку проходит конференция на тему "Германо-азербайджанское стратегическое партнерство и взаимосвязанность".
"Потенциал ветровой энергетики Азербайджана в Каспийском море оценивается в 157 ГВт. К 2032 году планируется реализовать ветровые и солнечные проекты общей мощностью 8 ГВт", - сказал он, выступая на конференции.
По его словам, Азербайджан долгие годы был надежным поставщиком нефти для Германии, а с 2026 года поставки природного газа "придали энергетическому партнерству новое измерение".
Также Солтанов подчеркнул, что в настоящее время азербайджанский газ закупают немецкие компании Uniper, SEFE и VNG.
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газ, азербайджан, баку, каспийское море, uniper, vng
Газ, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, Каспийское море, Uniper, VNG
В Баку рассказали о планах по использованию энергии солнца и ветра
Замминистра энергетики Солтанов: Азербайджан реализует к 2032 году солнечные проекты
БАКУ, 6 окт - ПРАЙМ. Азербайджан реализует к 2032 году проекты использования энергии солнца и ветра общей мощностью 8 ГВт, заявил замминистра энергетики республики Эльнур Солтанов.
В Баку проходит конференция на тему "Германо-азербайджанское стратегическое партнерство и взаимосвязанность".
"Потенциал ветровой энергетики Азербайджана в Каспийском море оценивается в 157 ГВт. К 2032 году планируется реализовать ветровые и солнечные проекты общей мощностью 8 ГВт", - сказал он, выступая на конференции.
По его словам, Азербайджан долгие годы был надежным поставщиком нефти для Германии, а с 2026 года поставки природного газа "придали энергетическому партнерству новое измерение".
Также Солтанов подчеркнул, что в настоящее время азербайджанский газ закупают немецкие компании Uniper, SEFE и VNG.