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В Баку рассказали о планах по использованию энергии солнца и ветра

В Баку рассказали о планах по использованию энергии солнца и ветра - 06.10.2026, ПРАЙМ

В Баку рассказали о планах по использованию энергии солнца и ветра

Азербайджан реализует к 2032 году проекты использования энергии солнца и ветра общей мощностью 8 ГВт, заявил замминистра энергетики республики Эльнур Солтанов. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T11:46+0300

2026-10-06T11:46+0300

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газ

азербайджан

баку

каспийское море

uniper

vng

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БАКУ, 6 окт - ПРАЙМ. Азербайджан реализует к 2032 году проекты использования энергии солнца и ветра общей мощностью 8 ГВт, заявил замминистра энергетики республики Эльнур Солтанов. В Баку проходит конференция на тему "Германо-азербайджанское стратегическое партнерство и взаимосвязанность". "Потенциал ветровой энергетики Азербайджана в Каспийском море оценивается в 157 ГВт. К 2032 году планируется реализовать ветровые и солнечные проекты общей мощностью 8 ГВт", - сказал он, выступая на конференции. По его словам, Азербайджан долгие годы был надежным поставщиком нефти для Германии, а с 2026 года поставки природного газа "придали энергетическому партнерству новое измерение". Также Солтанов подчеркнул, что в настоящее время азербайджанский газ закупают немецкие компании Uniper, SEFE и VNG.

азербайджан

баку

каспийское море

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газ, азербайджан, баку, каспийское море, uniper, vng