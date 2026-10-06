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Глава ЦБ Турции назвал условие для более быстрого замедления инфляции

Глава ЦБ Турции назвал условие для более быстрого замедления инфляции - 06.10.2026, ПРАЙМ

Глава ЦБ Турции назвал условие для более быстрого замедления инфляции

Дезинфляционный процесс в Турции продолжается, несмотря на замедление его темпов, а снижение основной тенденции инфляции указывает на возможность дальнейшего... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:03+0300

2026-10-06T18:03+0300

2026-10-06T18:10+0300

финансы

турция

иран

центральные банки

центральный банк

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АНКАРА, 6 окт – ПРАЙМ. Дезинфляционный процесс в Турции продолжается, несмотря на замедление его темпов, а снижение основной тенденции инфляции указывает на возможность дальнейшего замедления роста цен, заявил глава Центрального банка Турции Фатих Карахан. Потребительская инфляция в Турции в сентябре составила 1,84% в месячном выражении против прогноза Центробанка в 2,3%, а годовая инфляция снизилась до 29,73%, сообщил в понедельник Институт статистики Турции (TÜİK). "Дезинфляционный процесс продолжается, несмотря на потерю темпов, и мы ожидаем, что с ослаблением воздействия шоков он вновь наберет скорость", - заявил Карахан, выступая на заседании бюджетно-плановой комиссии парламента Турции. По его словам, в сентябре годовой показатель основной тенденции инфляции снизился до 23,7%. Карахан отметил, что в период военных действий вокруг Ирана этот показатель поднимался до уровня около 30%, а сейчас находится примерно на шесть процентных пунктов ниже фактической годовой инфляции. Глава ЦБ Турции заявил, что такая динамика указывает на продолжение дезинфляционного процесса в предстоящий период. Карахан также отметил заметное замедление роста арендной платы. По его словам, месячные темпы увеличения арендной платы в последние месяцы опустились ниже среднего уровня по сектору услуг. "Замедление роста арендной платы в последнее время стало более заметным, а жесткость инфляции в сфере услуг, связанная с арендой, ослабевает", - сказал глава ЦБ. При этом Карахан предупредил, что инфляционные ожидания продолжают оставаться фактором риска. Он отметил, что благодаря жесткой денежно-кредитной политике ухудшение ожиданий удалось ограничить, а ослабление спроса способствует снижению основной тенденции инфляции. Вместе с тем, по его словам, улучшение инфляционных ожиданий, которое прогнозировалось в начале года, пока не произошло в полной мере, что создает дополнительные риски для процесса дезинфляции.

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финансы, турция, иран, центральные банки, центральный банк