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МАГАТЭ подтвердило повреждения зданий ЗАЭС после атаки ВСУ
МАГАТЭ подтвердило повреждения зданий ЗАЭС после атаки ВСУ - 09.10.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ подтвердило повреждения зданий ЗАЭС после атаки ВСУ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) взаимодействует с Россией и Украиной для установления локального прекращения огня, чтобы провести ремонт... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T21:20+0300
2026-10-09T21:20+0300
2026-10-09T21:34+0300
рафаэль гросси
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ВЕНА, 9 окт — ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) взаимодействует с Россией и Украиной для установления локального прекращения огня, чтобы провести ремонт оборудования у Запорожской ТЭС. Об этом сообщило агентство."МАГАТЭ продолжает взаимодействовать как с Украиной, так и с Российской Федерацией в целях содействия достижению временного локального прекращения огня, что позволит провести ремонт оборудования на распределительном устройстве напряжением 330 киловольт (кВ), расположенном рядом с Запорожской тепловой электростанцией", — говорится в сообщении.Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность проблемами с поставками дизельного топлива для дизель-генераторов на Запорожской АЭС и заявил о необходимости увеличить его объемы до наступления зимы."Наличие дизельного топлива на ЗАЭС остается вопросом критической важности для ядерной безопасности. Истощение запасов повышает риск возникновения проблем с ядерной безопасностью в случае очередной потери внешнего электроснабжения", — приводит МАГАТЭ слова Гросси."Крайне необходимо принять меры по увеличению объема доступного на станции дизельного топлива до наступления зимы, когда ситуация может обостриться", — добавил гендиректор агентства.Ранее МАГАТЭ в ответ на атаки ВСУ на объекты Запорожской АЭС и машину с продуктами для ее персонала в начале октября заявило, что нападения на ядерные объекты недопустимы. ВСУ 4 октября атаковали лабораторный корпус ЗАЭС и здание по переработке радиоактивных отходов. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев также заявил, что украинские военные в ночь на 4 октября атаковали машину с продуктами для персонала Запорожской АЭС, погиб водитель."Нападения на ядерные объекты и их персонал недопустимы и напрямую противоречат семи неотъемлемым компонентам оценки ядерной и физической безопасности и пяти конкретным принципам для защиты ЗАЭС", — подчеркнул Гросси.Кроме того, специалисты МАГАТЭ осмотрели место атаки на ЗАЭС, произошедшей 5 октября, и подтвердили повреждения зданий. "Группа МАГАТЭ запросила доступ к месту происшествия, чтобы самостоятельно оценить состояние зданий. На основании доступных для осмотра участков группа пришла к выводу, что здания вблизи места предполагаемого происшествия получили физические повреждения", — говорится в заявлении. В агентстве добавили, что специалисты обнаружили разбитые окна на первом и втором этажах зданий, скопления осколков стекла и повреждение дорожного покрытия диаметром около 40 см.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, всу, алексей лихачев, украина, энергодар
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ВСУ, Алексей Лихачев, УКРАИНА, Энергодар
МАГАТЭ подтвердило повреждения зданий ЗАЭС после атаки ВСУ
Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о рисках при потере внешнего электроснабжения ЗАЭС
ВЕНА, 9 окт — ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) взаимодействует с Россией и Украиной для установления локального прекращения огня, чтобы провести ремонт оборудования у Запорожской ТЭС. Об этом сообщило агентство.
"МАГАТЭ
продолжает взаимодействовать как с Украиной
, так и с Российской Федерацией в целях содействия достижению временного локального прекращения огня, что позволит провести ремонт оборудования на распределительном устройстве напряжением 330 киловольт (кВ), расположенном рядом с Запорожской тепловой электростанцией", — говорится в сообщении.
Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
выразил обеспокоенность проблемами с поставками дизельного топлива для дизель-генераторов на Запорожской АЭС
и заявил о необходимости увеличить его объемы до наступления зимы.
"Наличие дизельного топлива на ЗАЭС остается вопросом критической важности для ядерной безопасности. Истощение запасов повышает риск возникновения проблем с ядерной безопасностью в случае очередной потери внешнего электроснабжения", — приводит МАГАТЭ слова Гросси.
"Крайне необходимо принять меры по увеличению объема доступного на станции дизельного топлива до наступления зимы, когда ситуация может обостриться", — добавил гендиректор агентства.
Ранее МАГАТЭ в ответ на атаки ВСУ
на объекты Запорожской АЭС и машину с продуктами для ее персонала в начале октября заявило, что нападения на ядерные объекты недопустимы. ВСУ 4 октября атаковали лабораторный корпус ЗАЭС и здание по переработке радиоактивных отходов. Гендиректор госкорпорации "Росатом
" Алексей Лихачев
также заявил, что украинские военные в ночь на 4 октября атаковали машину с продуктами для персонала Запорожской АЭС, погиб водитель.
"Нападения на ядерные объекты и их персонал недопустимы и напрямую противоречат семи неотъемлемым компонентам оценки ядерной и физической безопасности и пяти конкретным принципам для защиты ЗАЭС", — подчеркнул Гросси.
Кроме того, специалисты МАГАТЭ осмотрели место атаки на ЗАЭС, произошедшей 5 октября, и подтвердили повреждения зданий. "Группа МАГАТЭ запросила доступ к месту происшествия, чтобы самостоятельно оценить состояние зданий. На основании доступных для осмотра участков группа пришла к выводу, что здания вблизи места предполагаемого происшествия получили физические повреждения", — говорится в заявлении. В агентстве добавили, что специалисты обнаружили разбитые окна на первом и втором этажах зданий, скопления осколков стекла и повреждение дорожного покрытия диаметром около 40 см.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.