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МАГАТЭ подтвердило повреждения зданий ЗАЭС после атаки ВСУ

МАГАТЭ подтвердило повреждения зданий ЗАЭС после атаки ВСУ - 09.10.2026, ПРАЙМ

МАГАТЭ подтвердило повреждения зданий ЗАЭС после атаки ВСУ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) взаимодействует с Россией и Украиной для установления локального прекращения огня, чтобы провести ремонт... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T21:20+0300

2026-10-09T21:20+0300

2026-10-09T21:34+0300

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

всу

алексей лихачев

украина

энергодар

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ВЕНА, 9 окт — ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) взаимодействует с Россией и Украиной для установления локального прекращения огня, чтобы провести ремонт оборудования у Запорожской ТЭС. Об этом сообщило агентство."МАГАТЭ продолжает взаимодействовать как с Украиной, так и с Российской Федерацией в целях содействия достижению временного локального прекращения огня, что позволит провести ремонт оборудования на распределительном устройстве напряжением 330 киловольт (кВ), расположенном рядом с Запорожской тепловой электростанцией", — говорится в сообщении.Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность проблемами с поставками дизельного топлива для дизель-генераторов на Запорожской АЭС и заявил о необходимости увеличить его объемы до наступления зимы."Наличие дизельного топлива на ЗАЭС остается вопросом критической важности для ядерной безопасности. Истощение запасов повышает риск возникновения проблем с ядерной безопасностью в случае очередной потери внешнего электроснабжения", — приводит МАГАТЭ слова Гросси."Крайне необходимо принять меры по увеличению объема доступного на станции дизельного топлива до наступления зимы, когда ситуация может обостриться", — добавил гендиректор агентства.Ранее МАГАТЭ в ответ на атаки ВСУ на объекты Запорожской АЭС и машину с продуктами для ее персонала в начале октября заявило, что нападения на ядерные объекты недопустимы. ВСУ 4 октября атаковали лабораторный корпус ЗАЭС и здание по переработке радиоактивных отходов. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев также заявил, что украинские военные в ночь на 4 октября атаковали машину с продуктами для персонала Запорожской АЭС, погиб водитель."Нападения на ядерные объекты и их персонал недопустимы и напрямую противоречат семи неотъемлемым компонентам оценки ядерной и физической безопасности и пяти конкретным принципам для защиты ЗАЭС", — подчеркнул Гросси.Кроме того, специалисты МАГАТЭ осмотрели место атаки на ЗАЭС, произошедшей 5 октября, и подтвердили повреждения зданий. "Группа МАГАТЭ запросила доступ к месту происшествия, чтобы самостоятельно оценить состояние зданий. На основании доступных для осмотра участков группа пришла к выводу, что здания вблизи места предполагаемого происшествия получили физические повреждения", — говорится в заявлении. В агентстве добавили, что специалисты обнаружили разбитые окна на первом и втором этажах зданий, скопления осколков стекла и повреждение дорожного покрытия диаметром около 40 см.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

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рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, всу, алексей лихачев, украина, энергодар