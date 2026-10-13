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Апелляция отменила отказ в рассмотрении встречного иска к Минкультуры

Апелляция отменила отказ в рассмотрении встречного иска к Минкультуры - 13.10.2026, ПРАЙМ

Апелляция отменила отказ в рассмотрении встречного иска к Минкультуры

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил судебный акт нижестоящей инстанции, которая не приняла к рассмотрению встречный иск киностудии "Русское поле"... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T13:10+0300

2026-10-13T13:10+0300

2026-10-13T13:21+0300

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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил судебный акт нижестоящей инстанции, которая не приняла к рассмотрению встречный иск киностудии "Русское поле" режиссера Карена Геворкяна, снимавшей фильм "Василий Теркин", к министерству культуры России, говорится в материалах, изученных РИА Новости. В первоначальном иске ведомство просит взыскать с ответчика около 144 миллионов рублей задолженности, требуя вернуть субсидию и проценты по соглашению 2022 года о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Во встречном иске кинокомпания потребовала признать незаконным отказ министерства от исполнения этого соглашения, однако арбитражный суд Москвы этот иск в августе к рассмотрению не принял. Суд посчитал, что "заявленные требования не исключают возможность их удовлетворения независимо друг от друга", "круг подлежащих доказыванию обстоятельств по ним различен", поэтому принятие встречного иска "приведет к неоправданному затягиванию разрешения дела". Апелляция признала выводы ошибочными. Она указала, что "поскольку оспариваемый по встречному иску отказ от соглашения является основанием первоначального иска, не соответствует обстоятельствам дела вывод суда первой инстанции о том, что между встречным и первоначальным исками не имеется взаимной связи". Сумму первоначального иска составляют субсидия в размере 100 миллионов рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами - в размере около 44 миллионов. На сайте Минкультуры говорится, что экспертный совет по игровому авторскому и экспериментальному кино в августе 2020 года допустил проект ответчика по поэме Александра Твардовского "Василий Теркин" к защите на право получения субсидии, а в 2022 году картину рекомендовали включить в резерв получателей субсидии. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", Геворкян является гендиректором петербургского ООО "Студия национального кино и телевидения "Русское поле". Ему принадлежит 60% компании, остальная доля – у Дениса Морошана.

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