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Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3%

Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3% - 13.10.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3%

Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T08:15+0300

2026-10-13T08:15+0300

2026-10-13T08:15+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует соответствующий релиз во вторник, 13 октября, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (NAR) опубликует доклад о продажах жилья на вторичном рынке в США в сентябре. Аналитики считают, что показатель снизился до 3,96 миллиона сделок с 3,98 миллиона в августе. В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о состоянии бюджета страны в сентябре. Аналитики считают, что дефицит бюджета снизился до 28 миллиардов долларов со 167 миллиардов месяцем ранее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, мировая экономика, сша, германия, минфин сша