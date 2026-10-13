Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/infljatsija-874171174.html
Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3%
Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3%
Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:15+0300
2026-10-13T08:15+0300
недвижимость
мировая экономика
сша
германия
минфин сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874171174.jpg?1791868559
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует соответствующий релиз во вторник, 13 октября, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (NAR) опубликует доклад о продажах жилья на вторичном рынке в США в сентябре. Аналитики считают, что показатель снизился до 3,96 миллиона сделок с 3,98 миллиона в августе. В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о состоянии бюджета страны в сентябре. Аналитики считают, что дефицит бюджета снизился до 28 миллиардов долларов со 167 миллиардов месяцем ранее.
сша
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, мировая экономика, сша, германия, минфин сша
Недвижимость, Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ, Минфин США
08:15 13.10.2026
 
Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3%

Trading Economics: годовая инфляция в Германии по итогам сентября ускорилась до 3,3%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует соответствующий релиз во вторник, 13 октября, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (NAR) опубликует доклад о продажах жилья на вторичном рынке в США в сентябре. Аналитики считают, что показатель снизился до 3,96 миллиона сделок с 3,98 миллиона в августе.
В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о состоянии бюджета страны в сентябре. Аналитики считают, что дефицит бюджета снизился до 28 миллиардов долларов со 167 миллиардов месяцем ранее.
 
НедвижимостьМировая экономикаСШАГЕРМАНИЯМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала