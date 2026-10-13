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Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3%
Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3%
Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:15+0300
2026-10-13T08:15+0300
2026-10-13T08:15+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует соответствующий релиз во вторник, 13 октября, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (NAR) опубликует доклад о продажах жилья на вторичном рынке в США в сентябре. Аналитики считают, что показатель снизился до 3,96 миллиона сделок с 3,98 миллиона в августе.
В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о состоянии бюджета страны в сентябре. Аналитики считают, что дефицит бюджета снизился до 28 миллиардов долларов со 167 миллиардов месяцем ранее.
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недвижимость, мировая экономика, сша, германия, минфин сша
Недвижимость, Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ, Минфин США
Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3%
Trading Economics: годовая инфляция в Германии по итогам сентября ускорилась до 3,3%
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует соответствующий релиз во вторник, 13 октября, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (NAR) опубликует доклад о продажах жилья на вторичном рынке в США в сентябре. Аналитики считают, что показатель снизился до 3,96 миллиона сделок с 3,98 миллиона в августе.
В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о состоянии бюджета страны в сентябре. Аналитики считают, что дефицит бюджета снизился до 28 миллиардов долларов со 167 миллиардов месяцем ранее.