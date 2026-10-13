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Повышение цен на топливо в Чехии привело к росту инфляции
Повышение цен на топливо в Чехии привело к росту инфляции - 13.10.2026, ПРАЙМ
Повышение цен на топливо в Чехии привело к росту инфляции
Инфляция в Чехии в сентябре выросла в годовом исчислении на 2,5%, главное влияние оказало повышение цен на автомобильное топливо, сообщило во вторник Чешское... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:21+0300
2026-10-13T15:21+0300
2026-10-13T15:24+0300
мировая экономика
чехия
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ПРАГА, 13 окт - ПРАЙМ. Инфляция в Чехии в сентябре выросла в годовом исчислении на 2,5%, главное влияние оказало повышение цен на автомобильное топливо, сообщило во вторник Чешское статуправление (ЧСУ). "В сентябре инфляция в Чехии выросла на 2,5% в годовом исчислении, что на 0,6% больше, чем в августе. Рост был в основном обусловлен повышением цен на автомобильное топливо", - сообщила журналистам руководитель отдела статистики потребительских цен ЧСУ Павла Шедива. "По сравнению с сентябрем прошлого года цены на автотопливо и смазочные материалы выросли на 37,5%, в то время как цены на продукты питания, в основном, остались неизменными, а на некоторые даже снизились", - добавила она. При этом опрошенные агентством ЧТК аналитики не исключают, что в связи с нынешней ситуацией в экономике правление Чешского национального банка повысит в ноябре процентные ставки.
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мировая экономика, чехия
Повышение цен на топливо в Чехии привело к росту инфляции
Повышение цен на топливо в Чехии привело к росту инфляции в сентябре до 2,5%
ПРАГА, 13 окт - ПРАЙМ. Инфляция в Чехии в сентябре выросла в годовом исчислении на 2,5%, главное влияние оказало повышение цен на автомобильное топливо, сообщило во вторник Чешское статуправление (ЧСУ).
"В сентябре инфляция в Чехии выросла на 2,5% в годовом исчислении, что на 0,6% больше, чем в августе. Рост был в основном обусловлен повышением цен на автомобильное топливо", - сообщила журналистам руководитель отдела статистики потребительских цен ЧСУ Павла Шедива.
"По сравнению с сентябрем прошлого года цены на автотопливо и смазочные материалы выросли на 37,5%, в то время как цены на продукты питания, в основном, остались неизменными, а на некоторые даже снизились", - добавила она.
При этом опрошенные агентством ЧТК аналитики не исключают, что в связи с нынешней ситуацией в экономике правление Чешского национального банка повысит в ноябре процентные ставки.