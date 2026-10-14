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Инфляция в Аргентине в сентябре составила 1,9%

Инфляция в Аргентине в сентябре составила 1,9% - 14.10.2026, ПРАЙМ

Инфляция в Аргентине в сентябре составила 1,9%

Инфляция в Аргентине в сентябре в месячном выражении составила 1,9%, набрав с начала года 23,6%, сообщил национальный институт статистики. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T01:29+0300

2026-10-14T01:29+0300

2026-10-14T01:29+0300

мировая экономика

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в сентябре в месячном выражении составила 1,9%, набрав с начала года 23,6%, сообщил национальный институт статистики. "Потребительские цены в сентябре выросли на 1,9% к августу, с начала года выросли на 23,6%", - говорится в докладе. В годовом выражении инфляция в сентябре составила 33,4%. Больше всего в сентябре подорожали коммунальные услуги (3,1%), меньше всего услуги ресторанов и отелей (1,1%). Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства. Инфляция в 2025 году составила 31,5%, что почти в четыре раза меньше, чем в 2024 году.

аргентина

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, аргентина