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Годовая инфляция в Китае в сентябре составила 0,9%
Годовая инфляция в Китае в сентябре составила 0,9% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Китае в сентябре составила 0,9%
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в сентябре вырос на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T05:24+0300
2026-10-14T05:24+0300
2026-10-14T05:24+0300
мировая экономика
китай
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ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в сентябре вырос на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления страны.
Инфляция в городах выросла на 0,9%, а в сельской местности на 0,8%.
В сентябре цены на продукты питания снизились на 1,7%, тогда как цены на непродовольственные товары выросли на 1,5%. Цены на потребительские товары выросли на 1%, стоимость услуг также выросла на 0,8%.
В частности, цены на свежие овощи и зелень в сентябре упали на 8,1%, свежие фрукты подешевели на 1,5%, цены на мясо снизились на 3,7%, в том числе свинина подешевела на 10%, при этом говядина и баранина подорожали на 7,5% и 6,4% соответственно. Яйца подорожали на 14,3%, молочная продукция подешевела на 1,5%, цены на алкоголь снизились на 3,1%.
Одежда в Китае подорожала на 1,4%, обувь – на 0,5%. Цены на услуги здравоохранения в Китае в сентябре выросли на 2,7%, на транспорт и связь - на 4,3%.
В среднем за первые девять месяцев 2026 года инфляция в Китае составила 0,9%.
Согласно официальному прогнозу властей, инфляция в Китае по итогам этого года составит около 2%.
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мировая экономика, китай
Годовая инфляция в Китае в сентябре составила 0,9%
Индекс потребительских цен в Китае в сентябре вырос на 0,9% в годовом выражении
ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в сентябре вырос на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления страны.
Инфляция в городах выросла на 0,9%, а в сельской местности на 0,8%.
В сентябре цены на продукты питания снизились на 1,7%, тогда как цены на непродовольственные товары выросли на 1,5%. Цены на потребительские товары выросли на 1%, стоимость услуг также выросла на 0,8%.
В частности, цены на свежие овощи и зелень в сентябре упали на 8,1%, свежие фрукты подешевели на 1,5%, цены на мясо снизились на 3,7%, в том числе свинина подешевела на 10%, при этом говядина и баранина подорожали на 7,5% и 6,4% соответственно. Яйца подорожали на 14,3%, молочная продукция подешевела на 1,5%, цены на алкоголь снизились на 3,1%.
Одежда в Китае подорожала на 1,4%, обувь – на 0,5%. Цены на услуги здравоохранения в Китае в сентябре выросли на 2,7%, на транспорт и связь - на 4,3%.
В среднем за первые девять месяцев 2026 года инфляция в Китае составила 0,9%.
Согласно официальному прогнозу властей, инфляция в Китае по итогам этого года составит около 2%.