https://1prime.ru/20261014/infljatsija-874210259.html
Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,6%
Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,6% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,6%
Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,6% с уровня августа в 3,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T08:16+0300
2026-10-14T08:16+0300
2026-10-14T08:16+0300
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,6% с уровня августа в 3,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в среду, 14 октября, в 15.30 мск.
В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
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мировая экономика, сша
Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,6%
Trading Economics: годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,6%
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,6% с уровня августа в 3,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в среду, 14 октября, в 15.30 мск.
В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.