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Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,6%

Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,6% - 14.10.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,6%

Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,6% с уровня августа в 3,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T08:16+0300

2026-10-14T08:16+0300

2026-10-14T08:16+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3,6% с уровня августа в 3,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в среду, 14 октября, в 15.30 мск. В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.

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мировая экономика, сша