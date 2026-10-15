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Годовая инфляция в Саудовской Аравии ускорилась до максимума с начала года - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в Саудовской Аравии ускорилась до максимума с начала года
Годовая инфляция в Саудовской Аравии ускорилась до максимума с начала года - 15.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Саудовской Аравии ускорилась до максимума с начала года
Годовая инфляция в Саудовской Аравии по итогам сентября ускорилась до 1,9% с отметки предыдущих месяцев (с мая по август) в 1,8%, что стало самым высоким... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:47+0300
2026-10-15T09:47+0300
мировая экономика
саудовская аравия
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Саудовской Аравии по итогам сентября ускорилась до 1,9% с отметки предыдущих месяцев (с мая по август) в 1,8%, что стало самым высоким показателем с того момента, как по итогам прошлого года она составила 2,1%, следует из релиза главного статистического управления королевства (GASTAT). При этом за сентябрь индекс потребительских цен не изменился после роста в августе на 0,1%. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 2,1%, месячную - в 0,1%. Годом ранее годовой показатель инфляции составлял 2,2%. Рост цен объясняется увеличением в категории жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива на 3,6%, в категории продуктов питания и напитков - на 1,4%, транспорта - на 2,3%, указывается в сообщении.
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40
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мировая экономика, саудовская аравия
Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
09:47 15.10.2026
 
Годовая инфляция в Саудовской Аравии ускорилась до максимума с начала года

Годовая инфляция в Саудовской Аравии по итогам сентября ускорилась до 1,9%

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Саудовской Аравии по итогам сентября ускорилась до 1,9% с отметки предыдущих месяцев (с мая по август) в 1,8%, что стало самым высоким показателем с того момента, как по итогам прошлого года она составила 2,1%, следует из релиза главного статистического управления королевства (GASTAT).
При этом за сентябрь индекс потребительских цен не изменился после роста в августе на 0,1%.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 2,1%, месячную - в 0,1%.
Годом ранее годовой показатель инфляции составлял 2,2%.
Рост цен объясняется увеличением в категории жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива на 3,6%, в категории продуктов питания и напитков - на 1,4%, транспорта - на 2,3%, указывается в сообщении.
 
Мировая экономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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