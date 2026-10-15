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Годовая инфляция во Франции ускорилась до 3,1% - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Годовая инфляция во Франции ускорилась до 3,1%
Годовая инфляция во Франции ускорилась до 3,1% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция во Франции ускорилась до 3,1%
Годовая инфляция во Франции, согласно окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 3,1% с 2,4% месяцем ранее, значение стало самым высоким с начала... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:27+0300
2026-10-15T10:27+0300
мировая экономика
франция
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции, согласно окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 3,1% с 2,4% месяцем ранее, значение стало самым высоким с начала позапрошлого года, когда инфляция составляла также 3,1%, сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований страны (Insee). Предварительная оценка предполагала ускорение до 3%. За сентябрь индекс потребительских цен при этом снизился на 0,3% после увеличения на 0,7% в августе, что совпало с предварительной оценкой. Рост цен на энергоносители ускорился до 21,3% с 16,7% месяцем ранее, предварительно значение ожидалось в 21,2%. Годовой рост цен на услуги ускорился до 2,4% с 1,9%, а не до 2,2%; цены на продукты питания увеличились на 1,4% после роста на 1,1%, указывается также в релизе, при предварительной оценке в 1,5%. Индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) вырос за год на 3,4%, что совпало с предварительной оценкой, за сентябрь - снизился на 0,3%, а не на 0,4%, как ожидалось ранее.
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мировая экономика, франция, ес
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЕС
10:27 15.10.2026
 
Годовая инфляция во Франции ускорилась до 3,1%

Insee: годовая инфляция во Франции ускорилась до 3,1% с 2,4% месяцем ранее

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции, согласно окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 3,1% с 2,4% месяцем ранее, значение стало самым высоким с начала позапрошлого года, когда инфляция составляла также 3,1%, сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований страны (Insee).
Предварительная оценка предполагала ускорение до 3%.
За сентябрь индекс потребительских цен при этом снизился на 0,3% после увеличения на 0,7% в августе, что совпало с предварительной оценкой.
Рост цен на энергоносители ускорился до 21,3% с 16,7% месяцем ранее, предварительно значение ожидалось в 21,2%.
Годовой рост цен на услуги ускорился до 2,4% с 1,9%, а не до 2,2%; цены на продукты питания увеличились на 1,4% после роста на 1,1%, указывается также в релизе, при предварительной оценке в 1,5%.
Индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) вырос за год на 3,4%, что совпало с предварительной оценкой, за сентябрь - снизился на 0,3%, а не на 0,4%, как ожидалось ранее.
 
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