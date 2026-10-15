https://1prime.ru/20261015/infljatsija-874263567.html

Годовая инфляция во Франции ускорилась до 3,1%

Годовая инфляция во Франции ускорилась до 3,1% - 15.10.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция во Франции ускорилась до 3,1%

Годовая инфляция во Франции, согласно окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 3,1% с 2,4% месяцем ранее, значение стало самым высоким с начала... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:27+0300

2026-10-15T10:27+0300

2026-10-15T10:27+0300

мировая экономика

франция

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874263567.jpg?1792049223

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции, согласно окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до 3,1% с 2,4% месяцем ранее, значение стало самым высоким с начала позапрошлого года, когда инфляция составляла также 3,1%, сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований страны (Insee). Предварительная оценка предполагала ускорение до 3%. За сентябрь индекс потребительских цен при этом снизился на 0,3% после увеличения на 0,7% в августе, что совпало с предварительной оценкой. Рост цен на энергоносители ускорился до 21,3% с 16,7% месяцем ранее, предварительно значение ожидалось в 21,2%. Годовой рост цен на услуги ускорился до 2,4% с 1,9%, а не до 2,2%; цены на продукты питания увеличились на 1,4% после роста на 1,1%, указывается также в релизе, при предварительной оценке в 1,5%. Индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) вырос за год на 3,4%, что совпало с предварительной оценкой, за сентябрь - снизился на 0,3%, а не на 0,4%, как ожидалось ранее.

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, франция, ес