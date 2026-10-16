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Инфляция в Турции по итогам 2026 года должна замедлиться до 28,4% - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Инфляция в Турции по итогам 2026 года должна замедлиться до 28,4%
Инфляция в Турции по итогам 2026 года должна замедлиться до 28,4% - 16.10.2026, ПРАЙМ
Инфляция в Турции по итогам 2026 года должна замедлиться до 28,4%
Инфляция в Турции по итогам 2026 года должна замедлиться до 28,4%, а к концу 2027 года - до 21%, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз на церемонии... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:36+0300
2026-10-16T11:36+0300
мировая экономика
турция
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АНКАРА, 16 окт – ПРАЙМ. Инфляция в Турции по итогам 2026 года должна замедлиться до 28,4%, а к концу 2027 года - до 21%, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз на церемонии представления основных параметров бюджета центрального правительства на 2027 год. Потребительская инфляция в Турции в сентябре составила 1,84%, прогноз центробанка был 2,3%. А годовая инфляция замедлилась до 29,73%, сообщал Институт статистики Турции (TÜİK). "Мы ожидаем, что инфляция потребительских цен снизится до 28,4% к концу 2026 года, а по итогам 2027 года составит 21%", - заявил Йылмаз. По словам вице-президента, улучшение базовой динамики инфляции продолжается, а бюджетная политика направлена на поддержку процесса дезинфляции. Власти рассчитывают добиться дальнейшего замедления роста цен за счет мер по увеличению предложения, прежде всего в сфере социального жилья и продовольствия. Йылмаз подчеркнул, что в среднесрочной перспективе правительство намерено добиться устойчивого снижения инфляции до однозначных значений. Проект бюджета на 2027 год подготовлен с учетом целей макроэкономической стабильности, борьбы с инфляцией, стимулирования инвестиций, занятости и экспорта. Документ готов к внесению на рассмотрение Великого национального собрания Турции. Власти также ожидают, что в 2027 году турецкая экономика вырастет на 4,2%, а к 2029 году темпы роста достигнут 5%. По прогнозу Йылмаза, занятость в следующем году увеличится на 657 тысяч человек, уровень безработицы снизится до 8%, а доля экономически активного населения вырастет до 53,4%. Вице-президент также сообщил, что в 2026 году экспорт товаров и услуг, как ожидается, достигнет 410 миллиардов долларов. В 2027 году власти рассчитывают снизить дефицит текущего счета платежного баланса до уровня менее 2% ВВП.
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мировая экономика, турция
Мировая экономика, ТУРЦИЯ
11:36 16.10.2026
 
Инфляция в Турции по итогам 2026 года должна замедлиться до 28,4%

Вице-президент Йылмаз: инфляция в Турции к концу 2026 года должна замедлиться до 28,4%

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АНКАРА, 16 окт – ПРАЙМ. Инфляция в Турции по итогам 2026 года должна замедлиться до 28,4%, а к концу 2027 года - до 21%, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз на церемонии представления основных параметров бюджета центрального правительства на 2027 год.
Потребительская инфляция в Турции в сентябре составила 1,84%, прогноз центробанка был 2,3%. А годовая инфляция замедлилась до 29,73%, сообщал Институт статистики Турции (TÜİK).
"Мы ожидаем, что инфляция потребительских цен снизится до 28,4% к концу 2026 года, а по итогам 2027 года составит 21%", - заявил Йылмаз.
По словам вице-президента, улучшение базовой динамики инфляции продолжается, а бюджетная политика направлена на поддержку процесса дезинфляции. Власти рассчитывают добиться дальнейшего замедления роста цен за счет мер по увеличению предложения, прежде всего в сфере социального жилья и продовольствия.
Йылмаз подчеркнул, что в среднесрочной перспективе правительство намерено добиться устойчивого снижения инфляции до однозначных значений.
Проект бюджета на 2027 год подготовлен с учетом целей макроэкономической стабильности, борьбы с инфляцией, стимулирования инвестиций, занятости и экспорта. Документ готов к внесению на рассмотрение Великого национального собрания Турции.
Власти также ожидают, что в 2027 году турецкая экономика вырастет на 4,2%, а к 2029 году темпы роста достигнут 5%.
По прогнозу Йылмаза, занятость в следующем году увеличится на 657 тысяч человек, уровень безработицы снизится до 8%, а доля экономически активного населения вырастет до 53,4%.
Вице-президент также сообщил, что в 2026 году экспорт товаров и услуг, как ожидается, достигнет 410 миллиардов долларов. В 2027 году власти рассчитывают снизить дефицит текущего счета платежного баланса до уровня менее 2% ВВП.
 
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