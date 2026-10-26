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Биржи Европы открылись ростом на данных по деловой активности в Германии - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Биржи Европы открылись ростом на данных по деловой активности в Германии
Биржи Европы открылись ростом на данных по деловой активности в Германии - 26.10.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы открылись ростом на данных по деловой активности в Германии
Основные фондовые индексы Европы поднимаются в понедельник после выхода данных по индексу деловой активности в Германии, свидетельствуют данные торгов. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:48+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в понедельник после выхода данных по индексу деловой активности в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.23 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,38% относительно предыдущего закрытия, до 10 730,9 пункта, французский CAC 40 - на 0,75%, до 7 841,24 пункта, немецкий DAX - на 0,81%, до 25 384,85 пункта. Ранее в понедельник исследовательский институт IFO опубликовал данные по индексу деловой активности в Германии. Показатель в октябре достиг нового максимума с мая 2023 года, составив 90,2 пункта. "Шестое подряд повышение индекса деловой активности IFO свидетельствует, в первую очередь, о том, что экономика Германии находится на пути роста, несмотря на многочисленные неблагоприятные обстоятельства", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста Hamburg Commercial Bank Сайруса де ла Рубию (Cyrus de la Rubia). Акции британской фармацевтической GSK дорожают примерно на 1% после того, как компания сообщила о положительных промежуточных результатах исследования Azur-1 второй фазы препарата для лечения некоторых видов рака Jemperli (Достарлимаб). Инвесторы ожидают финансовые отчетности крупных европейских финансовых компаний на этой неделе, среди которых британско-гонконгская HSBC Holdings, немецкий Deutsche Bank, французская Societe Generale.
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рынок, индексы, торги, германия, европа, ifo, dax, gsk
Рынок, Индексы, Торги, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, IFO, DAX, GSK
13:48 26.10.2026
 
Биржи Европы открылись ростом на данных по деловой активности в Германии

Европейские биржи растут после выхода данных по индексу деловой активности в Германии

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в понедельник после выхода данных по индексу деловой активности в Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.23 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,38% относительно предыдущего закрытия, до 10 730,9 пункта, французский CAC 40 - на 0,75%, до 7 841,24 пункта, немецкий DAX - на 0,81%, до 25 384,85 пункта.
Ранее в понедельник исследовательский институт IFO опубликовал данные по индексу деловой активности в Германии. Показатель в октябре достиг нового максимума с мая 2023 года, составив 90,2 пункта.
"Шестое подряд повышение индекса деловой активности IFO свидетельствует, в первую очередь, о том, что экономика Германии находится на пути роста, несмотря на многочисленные неблагоприятные обстоятельства", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста Hamburg Commercial Bank Сайруса де ла Рубию (Cyrus de la Rubia).
Акции британской фармацевтической GSK дорожают примерно на 1% после того, как компания сообщила о положительных промежуточных результатах исследования Azur-1 второй фазы препарата для лечения некоторых видов рака Jemperli (Достарлимаб).
Инвесторы ожидают финансовые отчетности крупных европейских финансовых компаний на этой неделе, среди которых британско-гонконгская HSBC Holdings, немецкий Deutsche Bank, французская Societe Generale.
 
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