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Годовая инфляция в Германии по итогам октября замедлилась до 2,8%
Годовая инфляция в Германии по итогам октября замедлилась до 2,8% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии по итогам октября замедлилась до 2,8%
Годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,8% с 3,3% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:18+0300
2026-10-30T16:18+0300
2026-10-30T16:32+0300
мировая экономика
германия
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,8% с 3,3% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста потребительских цен на 3%.В месячном выражении потребительские цены в Германии снизились на 0,2%. Ожидался рост на 0,1%.Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) в октябре замедлилась до 2,1% с 2,4% в сентябре.Цены отдельно на энергоносители в октябре замедлили рост в годовом выражении до 12,2% с 14,9% месяцем ранее.Рост цен на продовольствие в годовом выражении остался на уровне сентября в 0,4%. Цены на услуги выросли на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года, на товары - на 3%.Индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, в октябре также вырос на 2,8% в годовом выражении, в месячном - снизился на 0,1%.
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мировая экономика, германия, ес, инфляция
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕС, инфляция
Годовая инфляция в Германии по итогам октября замедлилась до 2,8%
Годовая инфляция в Германии по итогам октября замедлилась до 2,8% с 3,3% месяцем ранее
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,8% с 3,3% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста потребительских цен на 3%.
В месячном выражении потребительские цены в Германии
снизились на 0,2%. Ожидался рост на 0,1%.
Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) в октябре замедлилась до 2,1% с 2,4% в сентябре.
Цены отдельно на энергоносители в октябре замедлили рост в годовом выражении до 12,2% с 14,9% месяцем ранее.
Рост цен на продовольствие в годовом выражении остался на уровне сентября в 0,4%. Цены на услуги выросли на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года, на товары - на 3%.
Индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС
(гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, в октябре также вырос на 2,8% в годовом выражении, в месячном - снизился на 0,1%.