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Годовая инфляция в Турции ускорилась до 29,77 процента - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в Турции ускорилась до 29,77 процента
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 29,77 процента - 03.11.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 29,77 процента
Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, следует из сообщения Института статистики страны... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:46+0300
2026-11-03T10:46+0300
мировая экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874887438.jpg?1793691971
АНКАРА, 3 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, следует из сообщения Института статистики страны (TÜİK). "В октябре инфляция составила 2,58% в месячном исчислении и 29,77% в годовом исчислении", - говорится в сообщении. При этом группа независимых экономистов (ENAG) заявила, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос в сентябре на 2,68%. А годовой темп роста ИПЦ, по данным группы, составил 45,12%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую программу для страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
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192
40
192
40
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4.7
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мировая экономика, турция, реджеп тайип эрдоган
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
10:46 03.11.2026
 
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 29,77 процента

TÜİK: годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась до 29,77%

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АНКАРА, 3 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, следует из сообщения Института статистики страны (TÜİK).
"В октябре инфляция составила 2,58% в месячном исчислении и 29,77% в годовом исчислении", - говорится в сообщении.
При этом группа независимых экономистов (ENAG) заявила, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос в сентябре на 2,68%. А годовой темп роста ИПЦ, по данным группы, составил 45,12%.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую программу для страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
 
Мировая экономикаТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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