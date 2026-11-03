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Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5%

Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5% - 03.11.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5%

Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5% с 1% в сентябре, следует из сообщения швейцарского Федерального статистического управления (OFS). | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T11:41+0300

2026-11-03T11:41+0300

2026-11-03T11:41+0300

мировая экономика

швейцария

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5% с 1% в сентябре, следует из сообщения швейцарского Федерального статистического управления (OFS). Показатель потребительской инфляции Швейцарии находится на максимальном значении с декабря 2023 года, когда он составлял 1,7%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2% к сентябрю по сравнению с нулевой динамикой в сентябре к августу. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию в 1,3% и нулевую динамику в месячном выражении.

швейцария

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мировая экономика, швейцария