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Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5% - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5%
Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5%
Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5% с 1% в сентябре, следует из сообщения швейцарского Федерального статистического управления (OFS). | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T11:41+0300
2026-11-03T11:41+0300
мировая экономика
швейцария
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5% с 1% в сентябре, следует из сообщения швейцарского Федерального статистического управления (OFS). Показатель потребительской инфляции Швейцарии находится на максимальном значении с декабря 2023 года, когда он составлял 1,7%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2% к сентябрю по сравнению с нулевой динамикой в сентябре к августу. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию в 1,3% и нулевую динамику в месячном выражении.
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40
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40
мировая экономика, швейцария
Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ
11:41 03.11.2026
 
Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5%

Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5% с 1% в сентябре

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5% с 1% в сентябре, следует из сообщения швейцарского Федерального статистического управления (OFS).
Показатель потребительской инфляции Швейцарии находится на максимальном значении с декабря 2023 года, когда он составлял 1,7%.
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2% к сентябрю по сравнению с нулевой динамикой в сентябре к августу.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию в 1,3% и нулевую динамику в месячном выражении.
 
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