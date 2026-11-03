https://1prime.ru/20261103/infljatsija-874889812.html
Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5%
Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5%
Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5% с 1% в сентябре, следует из сообщения швейцарского Федерального статистического управления (OFS). | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T11:41+0300
2026-11-03T11:41+0300
2026-11-03T11:41+0300
мировая экономика
швейцария
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874889812.jpg?1793695261
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5% с 1% в сентябре, следует из сообщения швейцарского Федерального статистического управления (OFS).
Показатель потребительской инфляции Швейцарии находится на максимальном значении с декабря 2023 года, когда он составлял 1,7%.
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2% к сентябрю по сравнению с нулевой динамикой в сентябре к августу.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию в 1,3% и нулевую динамику в месячном выражении.
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, швейцария
Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ
Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5%
Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5% с 1% в сентябре
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии в октябре ускорилась до 1,5% с 1% в сентябре, следует из сообщения швейцарского Федерального статистического управления (OFS).
Показатель потребительской инфляции Швейцарии находится на максимальном значении с декабря 2023 года, когда он составлял 1,7%.
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2% к сентябрю по сравнению с нулевой динамикой в сентябре к августу.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию в 1,3% и нулевую динамику в месячном выражении.