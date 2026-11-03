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Кредитные организации вернули долги клиентов на 105,5 млн рублей
Кредитные организации вернули долги клиентов на 105,5 млн рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ
Кредитные организации вернули долги клиентов на 105,5 млн рублей
Кредитные организации России за январь-сентябрь вернули или аннулировали задолженность клиентов в совокупности на сумму 105,5 миллионов рублей, сообщает Банк... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:57+0300
2026-11-03T13:57+0300
2026-11-03T13:57+0300
финансы
банки
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банк россии
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Кредитные организации России за январь-сентябрь вернули или аннулировали задолженность клиентов в совокупности на сумму 105,5 миллионов рублей, сообщает Банк России.
"Кредитные организации: возвращено денежных средств или аннулировано задолженности на сумму 105,5 миллиона рублей", - говорится в релизе.
Также, согласно отчету, субъекты страхового дела вернули денежные средства на сумму 31,5 миллиона рублей, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды и кредитные потребительские кооперативы вернули или аннулировали задолженность на сумму 5 миллионов.
Участники корпоративных отношений, профучастники, субъекты коллективных инвестиций вернули денежные средства за этот период на сумму 4,2 миллиона рублей.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
Кредитные организации вернули долги клиентов на 105,5 млн рублей
ЦБ: кредитные организации вернули или аннулировали задолженность клиентов на 105,5 млн руб
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Кредитные организации России за январь-сентябрь вернули или аннулировали задолженность клиентов в совокупности на сумму 105,5 миллионов рублей, сообщает Банк России.
"Кредитные организации: возвращено денежных средств или аннулировано задолженности на сумму 105,5 миллиона рублей", - говорится в релизе.
Также, согласно отчету, субъекты страхового дела вернули денежные средства на сумму 31,5 миллиона рублей, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды и кредитные потребительские кооперативы вернули или аннулировали задолженность на сумму 5 миллионов.
Участники корпоративных отношений, профучастники, субъекты коллективных инвестиций вернули денежные средства за этот период на сумму 4,2 миллиона рублей.