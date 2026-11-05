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На предприятии "Азот" в Кемерово стабилизировалось давление газа - 05.11.2026, ПРАЙМ
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На предприятии "Азот" в Кемерово стабилизировалось давление газа
На предприятии "Азот" в Кемерово стабилизировалось давление газа - 05.11.2026, ПРАЙМ
На предприятии "Азот" в Кемерово стабилизировалось давление газа
Давление газа на предприятии "Азот" в Кемерово стабилизировалось после разгерметизации газопровода, производственные цеха начали восстанавливать нагрузку,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T18:03+0300
2026-11-05T18:03+0300
газ
кемерово
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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Давление газа на предприятии "Азот" в Кемерово стабилизировалось после разгерметизации газопровода, производственные цеха начали восстанавливать нагрузку, сообщило предприятие в соцсетях. Ранее губернатор Илья Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава региона сообщил, что пламя погасили. Подачу газа на предприятие "Азот" после разгерметизации ограничили. Специалисты подключили резервные нитки и выравнивают давление. Мощность цехов "Азота" пришлось снизить до минимального уровня для стабильной и безопасной работы. "Давление газа стабилизировалось, производственные цеха начали восстанавливать нагрузку. Технологический процесс остается под полным контролем, нарушений не зафиксировано. Угроза безопасности персонала, оборудования и окружающей среды отсутствует", – сообщили на предприятии.
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газ, кемерово
Газ, КЕМЕРОВО
18:03 05.11.2026
 
На предприятии "Азот" в Кемерово стабилизировалось давление газа

Давление газа на предприятии "Азот" в Кемерово стабилизировалось после разгерметизации

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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Давление газа на предприятии "Азот" в Кемерово стабилизировалось после разгерметизации газопровода, производственные цеха начали восстанавливать нагрузку, сообщило предприятие в соцсетях.
Ранее губернатор Илья Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава региона сообщил, что пламя погасили. Подачу газа на предприятие "Азот" после разгерметизации ограничили. Специалисты подключили резервные нитки и выравнивают давление. Мощность цехов "Азота" пришлось снизить до минимального уровня для стабильной и безопасной работы.
"Давление газа стабилизировалось, производственные цеха начали восстанавливать нагрузку. Технологический процесс остается под полным контролем, нарушений не зафиксировано. Угроза безопасности персонала, оборудования и окружающей среды отсутствует", – сообщили на предприятии.
 
ГазКЕМЕРОВО
 
 
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