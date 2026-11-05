https://1prime.ru/20261105/mosbirzha-874959951.html

Рынок на подъеме: аналитики прокомментировали рост индекса Мосбиржи

Рынок на подъеме: аналитики прокомментировали рост индекса Мосбиржи - 05.11.2026, ПРАЙМ

Рынок на подъеме: аналитики прокомментировали рост индекса Мосбиржи

Российский рынок акций по итогам основной сессии четверга умеренно повысился, удержавшись в первой половине дня выше ключевого уровня 2400 пунктов по индексу... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:57+0300

2026-11-05T19:57+0300

2026-11-05T19:57+0300

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мосбиржа

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии четверга умеренно повысился, удержавшись в первой половине дня выше ключевого уровня 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,55%, до 2455,44 пункта (с утра падал до 2409,74 пункта), долларовый РТС поднялся на 0,40% - до 945,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,30%, до 927,13 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок на подъеме Российский рынок акций в четверг демонстрировал разнонаправленную динамику. В начале дня он упал, но удержался выше ключевого уровня 2400 пунктов по индексу Мосбиржи. Во второй половине дня усилил рост в направлении уровня 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. "На рынке акций РФ сегодня была разнонаправленная динамика. Корректировались вниз нефтяные тяжеловесы в свете резкого спада стоимости "черного золота" (ниже 100 долларов за баррель). Слабость рубля смягчала сырьевой негатив. Также настроения сглаживаются геополитическими ожиданиями", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали бумаги ВК (+25,7%), "Алросы" (+15,7%), АФК "Система" (+5,5%), ЮГК (+4,3%). Подешевели акции "Роснефти" (-2,5%), "Новатэка" (-1,2%), "Татнефти" (-0,7%). Стоимость нефти к 19.34 мск повышалась на 3% - до 97,5 доллара за баррель сорта Brent. Однако в среду она рухнула на 8,7%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) вечером снижается на 0,03% - до 101,54 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили отскок от района поддержек 2400 пунктов и 925 пунктов соответственно, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок после нисходящей коррекции в первые числа ноября в целом готов вернуться к восходящему движению, которое может быть подкреплено воодушевляющими геополитическими сигналами в отношении украинского конфликта и более высокими ценами на нефть", - добавляет она. В пятницу, перед выходными, торговая активность может быть ниже средней, если, конечно, не появятся важные геополитические вводные, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз на завтра по индексу Мосбиржи - 2400-2500 пунктов", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, россия, акции