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Центробанк: ситуация на топливном рынке России стабилизировалась в октябре - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Центробанк: ситуация на топливном рынке России стабилизировалась в октябре
Центробанк: ситуация на топливном рынке России стабилизировалась в октябре - 05.11.2026, ПРАЙМ
Центробанк: ситуация на топливном рынке России стабилизировалась в октябре
Ситуация на топливном рынке в РФ в октябре, по оперативным данным, стабилизировалась, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:47+0300
2026-11-05T17:47+0300
россия
банк россии
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ситуация на топливном рынке в РФ в октябре, по оперативным данным, стабилизировалась, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "По оперативным данным, в октябре ситуация на топливном рынке стабилизировалась", - говорится в резюме. Сообщается, что в третьем квартале этого года текущее инфляционное давление существенно усилилось. "Основным фактором стало повышение цен на моторное топливо из‑за временного выбытия части нефтеперерабатывающих мощностей", - поясняется в материале. В течение квартала динамика инфляции была неоднородной, сообщает регулятор. "После ускорения в июле-августе текущий рост цен в сентябре замедлился. Рост цен на бензин в августе-сентябре оставался повышенным, но был заметно ниже, чем в июне-июле", - отмечается в резюме. При этом, указывает ЦБ, уже произошедшее повышение цен на топливо продолжало отражаться в динамике цен большинства товаров с высокой долей транспортных расходов в себестоимости.
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россия, банк россии
РОССИЯ, Банк России
17:47 05.11.2026
 
Центробанк: ситуация на топливном рынке России стабилизировалась в октябре

Центробанк: ситуация на топливном рынке России стабилизировалась в октябре

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ситуация на топливном рынке в РФ в октябре, по оперативным данным, стабилизировалась, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"По оперативным данным, в октябре ситуация на топливном рынке стабилизировалась", - говорится в резюме.
Сообщается, что в третьем квартале этого года текущее инфляционное давление существенно усилилось. "Основным фактором стало повышение цен на моторное топливо из‑за временного выбытия части нефтеперерабатывающих мощностей", - поясняется в материале.
В течение квартала динамика инфляции была неоднородной, сообщает регулятор. "После ускорения в июле-августе текущий рост цен в сентябре замедлился. Рост цен на бензин в августе-сентябре оставался повышенным, но был заметно ниже, чем в июне-июле", - отмечается в резюме.
При этом, указывает ЦБ, уже произошедшее повышение цен на топливо продолжало отражаться в динамике цен большинства товаров с высокой долей транспортных расходов в себестоимости.
 
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