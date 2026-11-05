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Центробанк: ситуация на топливном рынке России стабилизировалась в октябре

Центробанк: ситуация на топливном рынке России стабилизировалась в октябре - 05.11.2026, ПРАЙМ

Центробанк: ситуация на топливном рынке России стабилизировалась в октябре

Ситуация на топливном рынке в РФ в октябре, по оперативным данным, стабилизировалась, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T17:47+0300

2026-11-05T17:47+0300

2026-11-05T17:47+0300

россия

банк россии

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ситуация на топливном рынке в РФ в октябре, по оперативным данным, стабилизировалась, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "По оперативным данным, в октябре ситуация на топливном рынке стабилизировалась", - говорится в резюме. Сообщается, что в третьем квартале этого года текущее инфляционное давление существенно усилилось. "Основным фактором стало повышение цен на моторное топливо из‑за временного выбытия части нефтеперерабатывающих мощностей", - поясняется в материале. В течение квартала динамика инфляции была неоднородной, сообщает регулятор. "После ускорения в июле-августе текущий рост цен в сентябре замедлился. Рост цен на бензин в августе-сентябре оставался повышенным, но был заметно ниже, чем в июне-июле", - отмечается в резюме. При этом, указывает ЦБ, уже произошедшее повышение цен на топливо продолжало отражаться в динамике цен большинства товаров с высокой долей транспортных расходов в себестоимости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии