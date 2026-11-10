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Инфляция в США по итогам октября замедлилась до 0,4%

Инфляция в США по итогам октября замедлилась до 0,4% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Инфляция в США по итогам октября замедлилась до 0,4%

Месячная инфляция в США по итогам октября замедлилась до 0,4% с уровня предыдущего месяца в 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T16:49+0300

2026-11-10T16:49+0300

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мировая экономика

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Месячная инфляция в США по итогам октября замедлилась до 0,4% с уровня предыдущего месяца в 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали рост потребительских цен в месячном выражении на уровне 0,3%.Годовой показатель инфляции в США за октябрь министерство труда не приводит в связи с отсутствием информации за аналогичный месяц 2025 года из-за шатдауна правительства страны.Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в месячном выражении осталась на уровне сентября в 0,3%. Аналитики ждали значение на уровне 0,2%. Цены на продовольствие в США в месячном выражении выросли на 0,5%, на энергоносители - на 0,8%.Цены на бензин всех типов в октябре по отношению к сентябрю увеличились на 1%, а по отношению к октябрю 2025 года - подскочили на 37,4%. Стоимость мазута в месячном выражении поднялась на 2%, электричества - на 0,9%.Яблоки в США подешевели в месячном выражении на 4,2%, при этом стоимость помидоров в октябре подскочила к сентябрю на 9,5%. Цены на кофе снизились на 3,7%. Стоимость детского питания выросла на 5,1%.Мужские костюмы, пиджаки и верхняя одежда в октябре подешевели на 3%, женские костюмы - на 3,5%, платья - на 3%. Часы и ювелирные украшения снизились в цене на 1,9% в месячном выражении. Стоимость смартфонов выросла на 1,4%.Аренда автомобилей и грузовиков в октябре подешевела на 5,3% по отношению к предыдущему месяцу, а стоимость парковки выросла на 2,7%. Цены на внутригородской транспорт поднялись на 6,6%.

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мировая экономика, сша