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Годовая инфляция в Молдавии по итогам октября выросла до 10,8%

Годовая инфляция в Молдавии по итогам октября выросла до 10,8% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Молдавии по итогам октября выросла до 10,8%

Годовая инфляция в Молдавии по итогам октября выросла до отметки в 10,8% по сравнению с 8,6% в сентябре, сообщила пресс-служба Национального бюро статистики... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:40+0300

2026-11-10T17:40+0300

2026-11-10T17:40+0300

мировая экономика

молдавия

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КИШИНЕВ, 10 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Молдавии по итогам октября выросла до отметки в 10,8% по сравнению с 8,6% в сентябре, сообщила пресс-служба Национального бюро статистики страны. "В октябре 2026 года средние потребительские цены выросли по сравнению с сентябрем 2026 года - на 2,7%; декабрем 2025 года - на 9,4%; сентябрем 2025 года (за последние 12 месяцев) - на 10,8%", - говорится в сообщении. Эксперты отмечают, что за год цены на продукты питания выросли на 2,3%, на непродовольственные товары — на 0,7%, а на услуги, предоставляемые населению, - на 5,8%. В пищевой отрасли за последние 12 месяцев наиболее заметный рост зафиксирован по следующим товарам: овощи - на 14,5%, яйца – на 5,8%, растительное масло – на 2,1%, фрукты- на 1,3%. Среди непродовольственных товаров больше всего подорожало топливо - на 1,3% в целом (твердое топливо - на 9,2%, дизельное топливо – на 2%, бензин – на 0,7%). В сфере услуг, предоставляемых населению, рост тарифа на теплоэнергию составил 62,1%, газ подорожал на 21,8%, услуги общественного питания – на 0,6%. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.

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мировая экономика, молдавия