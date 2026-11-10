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Капитализация Microsoft впервые с июня 2025 года превысила значение Nvidia
Капитализация Microsoft впервые с июня 2025 года превысила значение Nvidia - 10.11.2026, ПРАЙМ
Капитализация Microsoft впервые с июня 2025 года превысила значение Nvidia
Рыночная капитализация компании Microsoft во вторник впервые с июня прошлого года превысила аналогичный показатель разработчика графических процессоров Nvidia,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T20:48+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Рыночная капитализация компании Microsoft во вторник впервые с июня прошлого года превысила аналогичный показатель разработчика графических процессоров Nvidia, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.18 мск цена акций Microsoft на бирже Nasdaq опускалась на 0,27% - до 543,69 доллара. Таким образом, капитализация компании составляет 4,037 триллиона долларов.
В то же время акции Nvidia дешевели на 6,54% - до 166,88 доллара. Исходя из этих данных, рыночная стоимость компании составляет 4,03 триллиона долларов.
В последний раз рыночная стоимость Microsoft превышала значение Nvidia в июне 2025 года.
Акции Nvidia заметно дешевеют второй день подряд на фоне сообщений, что у главы компании Дженсена Хуанга якобы была связь с женщиной, которую американские спецслужбы считают информатором китайской разведки.
Газета New York Times ранее бездоказательно сообщила, что предпринимательница Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования.
Представитель Nvidia Джон Риццо объявил, что Дженсен Хуанг намерен продолжить свою работу. А официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник заявил, что утверждения о так называемом китайском шпионаже в деле главы Nvidia совершенно беспочвенны.
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технологии, китай, кнр, nvidia, microsoft, nasdaq, nasdaq composite
Технологии, КИТАЙ, КНР, Nvidia, Microsoft, NASDAQ, Nasdaq Composite
Капитализация Microsoft впервые с июня 2025 года превысила значение Nvidia
Рыночная капитализация Microsoft впервые с июня 2025 года превысила показатель Nvidia
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Рыночная капитализация компании Microsoft во вторник впервые с июня прошлого года превысила аналогичный показатель разработчика графических процессоров Nvidia, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.18 мск цена акций Microsoft на бирже Nasdaq опускалась на 0,27% - до 543,69 доллара. Таким образом, капитализация компании составляет 4,037 триллиона долларов.
В то же время акции Nvidia дешевели на 6,54% - до 166,88 доллара. Исходя из этих данных, рыночная стоимость компании составляет 4,03 триллиона долларов.
В последний раз рыночная стоимость Microsoft превышала значение Nvidia в июне 2025 года.
Акции Nvidia заметно дешевеют второй день подряд на фоне сообщений, что у главы компании Дженсена Хуанга якобы была связь с женщиной, которую американские спецслужбы считают информатором китайской разведки.
Газета New York Times ранее бездоказательно сообщила, что предпринимательница Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования.
Представитель Nvidia Джон Риццо объявил, что Дженсен Хуанг намерен продолжить свою работу. А официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник заявил, что утверждения о так называемом китайском шпионаже в деле главы Nvidia совершенно беспочвенны.