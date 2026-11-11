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Инфляция на Украине значительно ускорилась в октябре

Инфляция на Украине значительно ускорилась в октябре - 11.11.2026, ПРАЙМ

Инфляция на Украине значительно ускорилась в октябре

Инфляция на Украине значительно ускорилась, достигнув в октябре 11% в годовом выражении после 10% в сентябре, сообщил Национальный банк Украины (НБУ). | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T17:49+0300

2026-11-11T17:49+0300

2026-11-11T17:49+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Инфляция на Украине значительно ускорилась, достигнув в октябре 11% в годовом выражении после 10% в сентябре, сообщил Национальный банк Украины (НБУ). "В октябре 2026 года инфляция значительно ускорилась – до 11% в годовом выражении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка. По информации регулятора, высокое ценовое давление было обусловлено прежде всего подорожанием топлива, а также разрушением логистической инфраструктуры, которое приводило к росту цен на широкий круг продовольственных и непродовольственных товаров. НБУ прогнозирует, что ценовое давление на Украине будет усиливаться к началу 2027 года.

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финансы, мировая экономика, украина, нацбанк украины, нацбанк, нбу