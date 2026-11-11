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Инфляция на Украине значительно ускорилась в октябре
Инфляция на Украине значительно ускорилась в октябре - 11.11.2026, ПРАЙМ
Инфляция на Украине значительно ускорилась в октябре
Инфляция на Украине значительно ускорилась, достигнув в октябре 11% в годовом выражении после 10% в сентябре, сообщил Национальный банк Украины (НБУ). | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T17:49+0300
2026-11-11T17:49+0300
2026-11-11T17:49+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Инфляция на Украине значительно ускорилась, достигнув в октябре 11% в годовом выражении после 10% в сентябре, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).
"В октябре 2026 года инфляция значительно ускорилась – до 11% в годовом выражении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка.
По информации регулятора, высокое ценовое давление было обусловлено прежде всего подорожанием топлива, а также разрушением логистической инфраструктуры, которое приводило к росту цен на широкий круг продовольственных и непродовольственных товаров.
НБУ прогнозирует, что ценовое давление на Украине будет усиливаться к началу 2027 года.
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Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Нацбанк Украины, Нацбанк, НБУ
Инфляция на Украине значительно ускорилась в октябре
НБУ: инфляция на Украине в октябре ускорилась до 11% в годовом выражении
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Инфляция на Украине значительно ускорилась, достигнув в октябре 11% в годовом выражении после 10% в сентябре, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).
"В октябре 2026 года инфляция значительно ускорилась – до 11% в годовом выражении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка.
По информации регулятора, высокое ценовое давление было обусловлено прежде всего подорожанием топлива, а также разрушением логистической инфраструктуры, которое приводило к росту цен на широкий круг продовольственных и непродовольственных товаров.
НБУ прогнозирует, что ценовое давление на Украине будет усиливаться к началу 2027 года.