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Годовая инфляция во Франции ускорилась до максимума с декабря 2023 года

Годовая инфляция во Франции ускорилась до максимума с декабря 2023 года - 13.11.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция во Франции ускорилась до максимума с декабря 2023 года

Годовая инфляция во Франции, согласно окончательной оценке, в октябре ускорилась до 3,4% с 3,1% в сентябре, сообщает Национальный институт статистики и... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T11:45+0300

2026-11-13T11:45+0300

2026-11-13T11:48+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции, согласно окончательной оценке, в октябре ускорилась до 3,4% с 3,1% в сентябре, сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований страны (Insee). Значение стало самым высоким с декабря 2023 года, когда инфляция составляла 3,7%. В месячном выражении потребительские цены в октябре выросли на 0,4% к сентябрю после снижения на 0,3% в сентябре к августу. Обе оценки совпали с предварительными, опубликованными в конце октября. Рост цен на энергоносители ускорился до 24,1% в годовом выражении с 21,3% в сентябре, что совпадает с предварительной оценкой. В том числе цены на газ ускорили рост до 27,1% в октябре с 19% в сентябре, на дизельное топливо - до 46,7% с 44,1%, бензин - до 27,3% с 25,7%, также говорится в сообщении. Годовой рост цен на услуги ускорился до 2,6% с 2,4%, предварительно ожидалось ускорение до 2,7%; цены на продукты питания увеличились на 1,2% после роста на 1,4%, как и полагалось ранее, указывается также в релизе. Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) выросли в годовом выражении на 3,7% при предварительной оценке роста на 3,8%, в месячном - на 0,4%, как и ожидалось ранее.

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мировая экономика, франция, ес