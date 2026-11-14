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У должников появятся новые способы защиты от коллекторов

У должников появятся новые способы защиты от коллекторов - 14.11.2026, ПРАЙМ

У должников появятся новые способы защиты от коллекторов

С 26 ноября 2026 года начинает действовать новое указание Банка России. Оно устанавливает четкий порядок, по которому бюро кредитных историй (БКИ) передают... | 14.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-14T02:02+0300

2026-11-14T02:02+0300

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общество

фссп

бки

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Москва, 14 ноя — ПРАЙМ. С 26 ноября 2026 года начинает действовать новое указание Банка России. Оно устанавливает четкий порядок, по которому бюро кредитных историй (БКИ) передают сведения Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Главная цель документа — защитить должников от незаконных действий коллекторов и сделать взыскание долгов более прозрачным. Об этом агентству "Прайм" рассказала Элина Бакаева, руководитель отдела юридического сопровождения клиентов ООО "Космовизаком".Раньше ФССП могла запрашивать данные у БКИ на основании закона "О кредитных историях", но детальных правил не было: не было прописано, что именно входит в отчет, за какой срок нужно ответить и как проверять запрос."Указание регулятора № 7370-У закрывает этот пробел: бюро проверяет запрос приставов на соответствие форме, а на подготовку ответа отводится пять рабочих дней. При этом речь идет о точечных запросах по конкретным ситуациям, например, при жалобе должника на коллекторов, а не о массовой автоматической передаче кредитных историй", — говорит Бакаева.По ее словам, структура отчета теперь строго регламентирована и ограничена предметом взыскания. Приставы увидят: данные заемщика, сведения об обязательстве, данные о задолженности с разбивкой на основной долг и проценты, информацию о судебных спорах и банкротстве кредитора.Отдельный блок — закрытая часть: первоначальный источник кредитной истории и лицо, к которому перешли права требования, если долг продан. Это позволит ФССП отследить цепочку перехода прав и выявить случаи, когда взыскание ведет организация без понятного документального основания.На практике новые правила дают должнику дополнительные аргументы в споре с взыскателем. Если коллектор требует сумму больше, чем отражено в кредитной истории, или долг требует организация, которой МФО права не передавала, гражданин может пожаловаться в ФССП. Приставы, запросив отчет, увидят расхождение и организуют проверку как первичного кредитора, так и взыскателя. Так же работает сценарий с погашенным долгом: обновленный отчет в БКИ, сопоставленный с платежными документами, подтвердит, что обязательство прекращено.Вступление указания в силу не требует от заемщиков каких-либо дополнительных действий. Деятельность по взысканию долгов по-прежнему ограничена 230-ФЗ: звонки разрешены в будни с 8:00 до 22:00 и в выходные с 9:00 до 20:00; не чаще одного раза в сутки, двух в неделю и восьми в месяц; личные встречи — не чаще раза в неделю; угрозы и психологическое давление запрещены. За грубые нарушения коллектору грозит штраф до 2 миллионов рублей или исключение из реестра ФССП, за угрозы и насилие — уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.Для банков и коллекторов новые правила означают дополнительные требования к качеству данных и дисциплине документального учета. При проверке взыскателям будет недостаточно выписки из собственной системы — придется предъявить договор уступки прав, расчет задолженности, историю платежей и документы, подтверждающие полномочия на взыскание.Любое расхождение в сторону увеличения долга будет трактоваться в пользу заемщика, хотя автоматически штраф или запрет деятельности для коллекторского агентства не последует.Эксперт отмечает, что заемщикам стоит регулярно проверять свою кредитную историю. Узнать, в каких БКИ она хранится, можно через "Госуслуги" или сайт ЦБ РФ. Это особенно важно, если были просрочки, долг передавался коллекторам, кредитор ликвидирован или менялись паспортные данные. "При обнаружении ошибочных негативных сведений нужно направить заявление об исправлении в БКИ или напрямую банку, приложив платежные документы, справку о погашении или судебный акт", — подытоживает Элина Бакаева.

https://1prime.ru/20260315/kollektory-868317431.html

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эксклюзив, финансы, банки, общество , фссп, бки