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Попытка восстановления биткоина сломана, покупатели сдались

Попытка восстановления биткоина сломана, покупатели сдались - 16.11.2026, ПРАЙМ

Попытка восстановления биткоина сломана, покупатели сдались

Для биткоина нынешнее падение — не разовый шок, это похоже на переход к затяжному снижению или флэту. Против биткоина сошлось сразу несколько серьезных причин. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T08:55+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Для биткоина нынешнее падение — не разовый шок, это похоже на переход к затяжному снижению или флэту. Против биткоина сошлось сразу несколько серьезных причин.Первая — отток денег крупных инвесторов. Из американских биржевых криптофондов за неделю со 2 по 8 ноября вывели 1,28 миллиарда долларов — худший результат за четыре месяца. С начала недели — еще 595 миллионов. Больше недели подряд теряет даже крупнейший фонд от компании BlackRock, который раньше держался лучше остальных.Вторая — распродажи со стороны майнеров. Крупнейшие добытчики криптовалюты перестали копить монеты и активно их продают, чтобы гасить кредиты и строить дата-центры под проекты искусственного интеллекта. Например, компании MARA и Riot суммарно продали биткоинов более чем на 2,6 миллиарда долларов. Биткоин стал "банкоматом" для финансирования соседней отрасли.Третья — взлом биржи Binance. Недавняя хакерская атака на 6,3 миллиарда долларов сильно ударила по настроениям. Хотя площадка полностью возместила все потери, доверие к биржам оказалось подорвано — клиенты вывели с Binance более 4,5 миллиарда долларов.Четвертая — слом растущего тренда. Цена биткоина пробила вниз важный рубеж в районе 71 600–71 700 долларов, через который проходила линия тренда от июньского минимума 57 800 долларов. Для участников рынка это четкий сигнал, что попытка восстановления сломана.Связывать обвал биткоина только с уходом Дженсена Хуанга неверно — эта новость лишь подлила масла в огонь. Акции технологических компаний и индекс Nasdaq снижались и до этого, а распродажи заметно ускорились после победы демократов на промежуточных выборах в США. Отставка главы Nvidia усилила нервозность на фондовом рынке, а криптовалюта просто подхватила общий негатив. Причем сам технологический сектор эту новость уже принял: пока акции Nvidia падали, бумаги конкурентов — AMD и Broadcom — выросли. Инвесторы не хоронят сферу искусственного интеллекта, а просто меняют фаворитов. Поэтому о факторе Nvidia для крипторынка уже можно забыть.Чтобы остановить падение по-настоящему и вернуть интерес покупателей, должны совпасть сразу несколько условий. Во-первых, снижение цен на нефть, откат доходности американских гособлигаций ниже 5% и ослабление доллара. Сейчас нефть марки Brent держится у высоких отметок 95 долларов за баррель не из-за нехватки сырья, а из-за страха перед войной на Ближнем Востоке. Дорогое топливо мешает инфляции снижаться. Во-вторых, политическая ясность со стороны Дональда Трампа по Ирану. Противоречивые сигналы из Вашингтона — от жестких угроз до разговоров о переговорах, а затем резкого отказа от сделки — держат инвесторов в постоянном напряжении. Большие деньги любят тишину, определенность и предсказуемое будущее.Что касается ценовых ориентиров, то ближайшие ключевые уровни поддержки, у которых снижение биткоина может притормозить, находятся на отметках 66 350 и 62 855 долларов. Чтобы снять текущее давление продавцов, биткоину необходимо вернуться и закрепиться выше 76 550 долларов, но пока предпосылок для этого не видно.Прогноз по курсу биткоинаДавать точные прогнозы сейчас непросто, потому что на рынке стало мало свободных денег. После взлома Binance и вывода с биржи более 4,5 миллиарда долларов крупных заявок на покупку заметно поубавилось. Даже полная компенсация убытков не вернула прежнее доверие к криптоплощадкам, а на таком "пустом" рынке любая волна продаж роняет цену гораздо сильнее обычного.Общая стоимость всего крипторынка уже сократилась примерно до 2,4 триллиона долларов, а крупные фонды не выкупают просадку и предпочитают выходить в наличные деньги. Покупатели сдались после того, как биткоин ушел ниже 72 000 долларов.В ближайшие недели и до конца года — в ожидании декабрьского заседания ФРС США и свежих отчетов по инфляции и занятости — продавцы, скорее всего, продолжат продавливать рынок вниз на любых негативных новостях. Редкие попытки роста останутся лишь временными отскоками, а не разворотом. При пробое рубежа 66 350 долларов курс способен опуститься в район 62 855 долларов. Для стабилизации ситуации нужно закрытие выше 76 550 долларов.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, финансы, сша, ближний восток, иран, дональд трамп, binance, nvidia, blackrock, nasdaq composite