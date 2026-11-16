Попытка восстановления биткоина сломана, покупатели сдались

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Для биткоина нынешнее падение — не разовый шок, это похоже на переход к затяжному снижению или флэту. Против биткоина сошлось сразу несколько серьезных причин.Первая — отток денег крупных инвесторов. Из американских биржевых криптофондов за неделю со 2 по 8 ноября вывели 1,28 миллиарда долларов — худший результат за четыре месяца. С начала недели — еще 595 миллионов. Больше недели подряд теряет даже крупнейший фонд от компании BlackRock, который раньше держался лучше остальных.Вторая — распродажи со стороны майнеров. Крупнейшие добытчики криптовалюты перестали копить монеты и активно их продают, чтобы гасить кредиты и строить дата-центры под проекты искусственного интеллекта. Например, компании MARA и Riot суммарно продали биткоинов более чем на 2,6 миллиарда долларов. Биткоин стал "банкоматом" для финансирования соседней отрасли.Третья — взлом биржи Binance. Недавняя хакерская атака на 6,3 миллиарда долларов сильно ударила по настроениям. Хотя площадка полностью возместила все потери, доверие к биржам оказалось подорвано — клиенты вывели с Binance более 4,5 миллиарда долларов.Четвертая — слом растущего тренда. Цена биткоина пробила вниз важный рубеж в районе 71 600–71 700 долларов, через который проходила линия тренда от июньского минимума 57 800 долларов. Для участников рынка это четкий сигнал, что попытка восстановления сломана.Связывать обвал биткоина только с уходом Дженсена Хуанга неверно — эта новость лишь подлила масла в огонь. Акции технологических компаний и индекс Nasdaq снижались и до этого, а распродажи заметно ускорились после победы демократов на промежуточных выборах в США. Отставка главы Nvidia усилила нервозность на фондовом рынке, а криптовалюта просто подхватила общий негатив. Причем сам технологический сектор эту новость уже принял: пока акции Nvidia падали, бумаги конкурентов — AMD и Broadcom — выросли. Инвесторы не хоронят сферу искусственного интеллекта, а просто меняют фаворитов. Поэтому о факторе Nvidia для крипторынка уже можно забыть.Чтобы остановить падение по-настоящему и вернуть интерес покупателей, должны совпасть сразу несколько условий. Во-первых, снижение цен на нефть, откат доходности американских гособлигаций ниже 5% и ослабление доллара. Сейчас нефть марки Brent держится у высоких отметок 95 долларов за баррель не из-за нехватки сырья, а из-за страха перед войной на Ближнем Востоке. Дорогое топливо мешает инфляции снижаться. Во-вторых, политическая ясность со стороны Дональда Трампа по Ирану. Противоречивые сигналы из Вашингтона — от жестких угроз до разговоров о переговорах, а затем резкого отказа от сделки — держат инвесторов в постоянном напряжении. Большие деньги любят тишину, определенность и предсказуемое будущее.Что касается ценовых ориентиров, то ближайшие ключевые уровни поддержки, у которых снижение биткоина может притормозить, находятся на отметках 66 350 и 62 855 долларов. Чтобы снять текущее давление продавцов, биткоину необходимо вернуться и закрепиться выше 76 550 долларов, но пока предпосылок для этого не видно.Прогноз по курсу биткоинаДавать точные прогнозы сейчас непросто, потому что на рынке стало мало свободных денег. После взлома Binance и вывода с биржи более 4,5 миллиарда долларов крупных заявок на покупку заметно поубавилось. Даже полная компенсация убытков не вернула прежнее доверие к криптоплощадкам, а на таком "пустом" рынке любая волна продаж роняет цену гораздо сильнее обычного.Общая стоимость всего крипторынка уже сократилась примерно до 2,4 триллиона долларов, а крупные фонды не выкупают просадку и предпочитают выходить в наличные деньги. Покупатели сдались после того, как биткоин ушел ниже 72 000 долларов.В ближайшие недели и до конца года — в ожидании декабрьского заседания ФРС США и свежих отчетов по инфляции и занятости — продавцы, скорее всего, продолжат продавливать рынок вниз на любых негативных новостях. Редкие попытки роста останутся лишь временными отскоками, а не разворотом. При пробое рубежа 66 350 долларов курс способен опуститься в район 62 855 долларов. Для стабилизации ситуации нужно закрытие выше 76 550 долларов.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Для биткоина нынешнее падение — не разовый шок, это похоже на переход к затяжному снижению или флэту. Против биткоина сошлось сразу несколько серьезных причин.
Первая — отток денег крупных инвесторов. Из американских биржевых криптофондов за неделю со 2 по 8 ноября вывели 1,28 миллиарда долларов — худший результат за четыре месяца. С начала недели — еще 595 миллионов. Больше недели подряд теряет даже крупнейший фонд от компании BlackRock, который раньше держался лучше остальных.
Вторая — распродажи со стороны майнеров. Крупнейшие добытчики криптовалюты перестали копить монеты и активно их продают, чтобы гасить кредиты и строить дата-центры под проекты искусственного интеллекта. Например, компании MARA и Riot суммарно продали биткоинов более чем на 2,6 миллиарда долларов. Биткоин стал "банкоматом" для финансирования соседней отрасли.
Третья — взлом биржи Binance. Недавняя хакерская атака на 6,3 миллиарда долларов сильно ударила по настроениям. Хотя площадка полностью возместила все потери, доверие к биржам оказалось подорвано — клиенты вывели с Binance более 4,5 миллиарда долларов.
Четвертая — слом растущего тренда. Цена биткоина пробила вниз важный рубеж в районе 71 600–71 700 долларов, через который проходила линия тренда от июньского минимума 57 800 долларов. Для участников рынка это четкий сигнал, что попытка восстановления сломана.
Связывать обвал биткоина только с уходом Дженсена Хуанга неверно — эта новость лишь подлила масла в огонь. Акции технологических компаний и индекс Nasdaq снижались и до этого, а распродажи заметно ускорились после победы демократов на промежуточных выборах в США. Отставка главы Nvidia усилила нервозность на фондовом рынке, а криптовалюта просто подхватила общий негатив. Причем сам технологический сектор эту новость уже принял: пока акции Nvidia падали, бумаги конкурентов — AMD и Broadcom — выросли. Инвесторы не хоронят сферу искусственного интеллекта, а просто меняют фаворитов. Поэтому о факторе Nvidia для крипторынка уже можно забыть.
Чтобы остановить падение по-настоящему и вернуть интерес покупателей, должны совпасть сразу несколько условий. Во-первых, снижение цен на нефть, откат доходности американских гособлигаций ниже 5% и ослабление доллара. Сейчас нефть марки Brent держится у высоких отметок 95 долларов за баррель не из-за нехватки сырья, а из-за страха перед войной на Ближнем Востоке. Дорогое топливо мешает инфляции снижаться. Во-вторых, политическая ясность со стороны Дональда Трампа по Ирану. Противоречивые сигналы из Вашингтона — от жестких угроз до разговоров о переговорах, а затем резкого отказа от сделки — держат инвесторов в постоянном напряжении. Большие деньги любят тишину, определенность и предсказуемое будущее.
Что касается ценовых ориентиров, то ближайшие ключевые уровни поддержки, у которых снижение биткоина может притормозить, находятся на отметках 66 350 и 62 855 долларов. Чтобы снять текущее давление продавцов, биткоину необходимо вернуться и закрепиться выше 76 550 долларов, но пока предпосылок для этого не видно.
Прогноз по курсу биткоина
Давать точные прогнозы сейчас непросто, потому что на рынке стало мало свободных денег. После взлома Binance и вывода с биржи более 4,5 миллиарда долларов крупных заявок на покупку заметно поубавилось. Даже полная компенсация убытков не вернула прежнее доверие к криптоплощадкам, а на таком "пустом" рынке любая волна продаж роняет цену гораздо сильнее обычного.
Общая стоимость всего крипторынка уже сократилась примерно до 2,4 триллиона долларов, а крупные фонды не выкупают просадку и предпочитают выходить в наличные деньги. Покупатели сдались после того, как биткоин ушел ниже 72 000 долларов.
В ближайшие недели и до конца года — в ожидании декабрьского заседания ФРС США и свежих отчетов по инфляции и занятости — продавцы, скорее всего, продолжат продавливать рынок вниз на любых негативных новостях. Редкие попытки роста останутся лишь временными отскоками, а не разворотом. При пробое рубежа 66 350 долларов курс способен опуститься в район 62 855 долларов. Для стабилизации ситуации нужно закрытие выше 76 550 долларов.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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