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Годовая инфляция в Италии ускорилась до максимума с середины 2023 года
Годовая инфляция в Италии ускорилась до максимума с середины 2023 года - 17.11.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Италии ускорилась до максимума с середины 2023 года
Годовая инфляция в Италии, по окончательной оценке, ускорилась до 5,5% по итогам октября с 4,2% месяцем ранее, показатель стал самым высоким с середины 2023... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:17+0300
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2026-11-17T13:17+0300
мировая экономика
италия
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Италии, по окончательной оценке, ускорилась до 5,5% по итогам октября с 4,2% месяцем ранее, показатель стал самым высоким с середины 2023 года, когда годовая инфляция составляла 5,9%, следует из данных Национального института статистики (ISTAT) страны.
За октябрь индекс потребительских цен в стране вырос на 1% после роста в сентябре на 0,7%.
Предварительная оценка, опубликованная в конце октября, предполагала годовую инфляцию в 5,4% и месячную в 0,9%.
При этом базовая инфляция (без учета энергоносителей и необработанных продуктов питания), по окончательной оценке, ускорилась до 2% с 1,6%, также говорится в релизе.
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мировая экономика, италия
Мировая экономика, ИТАЛИЯ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Италии, по окончательной оценке, ускорилась до 5,5% по итогам октября с 4,2% месяцем ранее, показатель стал самым высоким с середины 2023 года, когда годовая инфляция составляла 5,9%, следует из данных Национального института статистики (ISTAT) страны.
За октябрь индекс потребительских цен в стране вырос на 1% после роста в сентябре на 0,7%.
Предварительная оценка, опубликованная в конце октября, предполагала годовую инфляцию в 5,4% и месячную в 0,9%.
При этом базовая инфляция (без учета энергоносителей и необработанных продуктов питания), по окончательной оценке, ускорилась до 2% с 1,6%, также говорится в релизе.