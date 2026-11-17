https://1prime.ru/20261117/karshering-875233420.html
Назван годовой пробег, при котором каршеринг выгоднее личной машины
Назван годовой пробег, при котором каршеринг выгоднее личной машины - 17.11.2026, ПРАЙМ
Назван годовой пробег, при котором каршеринг выгоднее личной машины
Выбор между каршерингом и покупкой личного автомобиля напрямую зависит от годового пробега. Знаковую отметку на одометре назвала агентству "Прайм" доцент... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T02:02+0300
2026-11-17T02:02+0300
2026-11-17T02:02+0300
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каршеринг
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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Выбор между каршерингом и покупкой личного автомобиля напрямую зависит от годового пробега. Знаковую отметку на одометре назвала агентству "Прайм" доцент института экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена Наталья Нестеренко.По ее словам, если водитель проезжает 5–8 тысяч километров за год (примерно 13–22 километра в день), поминутный сервис и такси всегда оказываются дешевле. Своя машина в этом случае не окупается из-за страховки, налога, заправок, стоимости техобслуживания и платных стоянок. Примерное равенство расходов наступает при пробеге 10–15 тысяч километров, а при нагрузке более 20 тысяч километров личный транспорт становится заметно выгоднее каршеринга."Для наглядности возьмем Санкт-Петербург. Постоянные годовые затраты на владение автомобилем составляют приблизительно 113 тысяч рублей. Это техобслуживание, замена шин, ОСАГО, КАСКО, налог. Переменные затраты, связанные со стоимостью топлива, — примерно 5,5 рубля в среднем за минуту пробега. Каршеринг стоит около 12 рублей. С учетом и постоянных, и переменных издержек общие затраты двух вариантов будут равны", — пояснила Нестеренко.Она отметила, что, помимо прямых затрат, необходимо учитывать потерю рыночной стоимости автомобиля за год — чем дороже машина изначально, тем сильнее падает ее цена. Кроме того, важную роль играют риски: затраты на личный автомобиль включают страхование, поэтому в случае ДТП владелец не несет дополнительных потерь, тогда как арендатор каршеринга обязан возместить ущерб. При этом риск ДТП с каршерингом существенно выше, что делает использование арендованного транспорта еще дороже.Таким образом, при низкой потребности в автомобиле выгоднее использовать каршеринг, чем покупать автомобиль и нести постоянные затраты. "Если потребность в поездках высокая, их частота и география разнообразная, то личный транспорт становится и экономически выгоднее, и существенно менее рискованным", — резюмировала специалист.
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эксклюзив, бизнес, авто, каршеринг
Эксклюзив, Бизнес, Авто, каршеринг
Назван годовой пробег, при котором каршеринг выгоднее личной машины
Нестеренко: личный автомобиль окупается при пробеге от 20 тысяч км в год
МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Выбор между каршерингом и покупкой личного автомобиля напрямую зависит от годового пробега. Знаковую отметку на одометре назвала агентству "Прайм" доцент института экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена Наталья Нестеренко.
По ее словам, если водитель проезжает 5–8 тысяч километров за год (примерно 13–22 километра в день), поминутный сервис и такси всегда оказываются дешевле. Своя машина в этом случае не окупается из-за страховки, налога, заправок, стоимости техобслуживания и платных стоянок. Примерное равенство расходов наступает при пробеге 10–15 тысяч километров, а при нагрузке более 20 тысяч километров личный транспорт становится заметно выгоднее каршеринга.
"Для наглядности возьмем Санкт-Петербург. Постоянные годовые затраты на владение автомобилем составляют приблизительно 113 тысяч рублей. Это техобслуживание, замена шин, ОСАГО, КАСКО, налог. Переменные затраты, связанные со стоимостью топлива, — примерно 5,5 рубля в среднем за минуту пробега. Каршеринг стоит около 12 рублей. С учетом и постоянных, и переменных издержек общие затраты двух вариантов будут равны", — пояснила Нестеренко.
Она отметила, что, помимо прямых затрат, необходимо учитывать потерю рыночной стоимости автомобиля за год — чем дороже машина изначально, тем сильнее падает ее цена. Кроме того, важную роль играют риски: затраты на личный автомобиль включают страхование, поэтому в случае ДТП владелец не несет дополнительных потерь, тогда как арендатор каршеринга обязан возместить ущерб. При этом риск ДТП с каршерингом существенно выше, что делает использование арендованного транспорта еще дороже.
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Таким образом, при низкой потребности в автомобиле выгоднее использовать каршеринг, чем покупать автомобиль и нести постоянные затраты. "Если потребность в поездках высокая, их частота и география разнообразная, то личный транспорт становится и экономически выгоднее, и существенно менее рискованным", — резюмировала специалист.