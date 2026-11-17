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Назван годовой пробег, при котором каршеринг выгоднее личной машины

Назван годовой пробег, при котором каршеринг выгоднее личной машины - 17.11.2026, ПРАЙМ

Назван годовой пробег, при котором каршеринг выгоднее личной машины

Выбор между каршерингом и покупкой личного автомобиля напрямую зависит от годового пробега. Знаковую отметку на одометре назвала агентству "Прайм" доцент... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T02:02+0300

2026-11-17T02:02+0300

2026-11-17T02:02+0300

эксклюзив

бизнес

авто

каршеринг

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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Выбор между каршерингом и покупкой личного автомобиля напрямую зависит от годового пробега. Знаковую отметку на одометре назвала агентству "Прайм" доцент института экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена Наталья Нестеренко.По ее словам, если водитель проезжает 5–8 тысяч километров за год (примерно 13–22 километра в день), поминутный сервис и такси всегда оказываются дешевле. Своя машина в этом случае не окупается из-за страховки, налога, заправок, стоимости техобслуживания и платных стоянок. Примерное равенство расходов наступает при пробеге 10–15 тысяч километров, а при нагрузке более 20 тысяч километров личный транспорт становится заметно выгоднее каршеринга."Для наглядности возьмем Санкт-Петербург. Постоянные годовые затраты на владение автомобилем составляют приблизительно 113 тысяч рублей. Это техобслуживание, замена шин, ОСАГО, КАСКО, налог. Переменные затраты, связанные со стоимостью топлива, — примерно 5,5 рубля в среднем за минуту пробега. Каршеринг стоит около 12 рублей. С учетом и постоянных, и переменных издержек общие затраты двух вариантов будут равны", — пояснила Нестеренко.Она отметила, что, помимо прямых затрат, необходимо учитывать потерю рыночной стоимости автомобиля за год — чем дороже машина изначально, тем сильнее падает ее цена. Кроме того, важную роль играют риски: затраты на личный автомобиль включают страхование, поэтому в случае ДТП владелец не несет дополнительных потерь, тогда как арендатор каршеринга обязан возместить ущерб. При этом риск ДТП с каршерингом существенно выше, что делает использование арендованного транспорта еще дороже.Таким образом, при низкой потребности в автомобиле выгоднее использовать каршеринг, чем покупать автомобиль и нести постоянные затраты. "Если потребность в поездках высокая, их частота и география разнообразная, то личный транспорт становится и экономически выгоднее, и существенно менее рискованным", — резюмировала специалист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бизнес, авто, каршеринг