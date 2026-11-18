https://1prime.ru/20261118/infljatsija-875307758.html
Путин: инфляция в России находится под контролем
Путин: инфляция в России находится под контролем - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин: инфляция в России находится под контролем
Инфляция в России находится под контролем, сказал президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:00+0300
2026-11-18T07:00+0300
2026-11-18T08:34+0300
россия
финансы
владимир путин
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России находится под контролем, сказал президент РФ Владимир Путин. "Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира... под контролем находится инфляция", - заявил российский лидер в рамках участия в деловом саммите форума АТЭС.
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россия, финансы, владимир путин, атэс
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, АТЭС